«Становится все труднее отрицать, что конфликт на Украине мог быть окончен всего через несколько месяцев после его начала и что правительства США и Великобритании работали над тем, чтобы этого не произошло», - указал он.

Марсетич выразил уверенность, что Украина стала расходным материалом в руках западных стран, которые хотели ослабить Россию. Такие выводы журналист сделал после того, как глава фракции партии «Слуга народа» и член комитета Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Давид Арахамия рассказал о срыве бывшим премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном мира с Россией.

Американские власти достигли «дна бочки» в своей возможности предоставлять военную поддержку Украине , заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. По его прогнозам, украинцев ждет «очень тяжелая зима».