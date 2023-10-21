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«Конфликт США на Украине, в котором они расходуют денежные средства на астрономические суммы <…> и нарушают интересы европейцев для построения „однополярной модели мира“, войдет в историю как вторая война в Афганистане», - заявил посол.

Передача США на Украину дальнобойных ракет ATACMS эскалирует конфликт и отдаляет перспективу мирных переговоров. Целью этих поставок является продолжение опосредованной войны через Украину и истощение европейских стран, чтобы подчинить их США, считает посол.

Северокорейский дипломат уверен, что несмотря на все заверения, американские ракеты будут использовать для ударов по территории России.

Штаты не хотят мирного урегулирования украинского конфликта, и поставки ракет ATACMS это доказывают. Передавая подобное оружие в руки украинских нацистов, Вашингтон вновь продемонстрировал стремление к дальнейшей эскалации конфликта.

Подогреваемый Западом украинский конфликт станет для США «вторым Афганистаном». Об этом заявил посол КНДР в России Син Хон Чхол, его слова привело Центральное телеграфное агентство Кореи ( ЦТАК ).