Конфликт на Украине сравнили со стометровкой. Кровавой авантюре конец?

Морально психологический климат в команде Владимира Зеленского сильно упал, если там начали говорить о завершении конфликта и выходе на финишную прямую. Об этом в беседе с «360» заявил военный эксперт и заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

Он подчеркнул, что ранее с подобным заявлением выступил и сам президент Украины, а глава его офиса просто привел сравнение ради яркости речи. Но никакой конкретики по срокам оба политика привести не смогли.

По словам Кошкина, все подобные заявления украинские политики сделали с нескрываемой обидой на страны Запада. Впервые это проявилось, когда координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби, подводя итоги провалов контрнаступления, возложил ответственность на ВСУ. Украинцы со своей стороны тут же начали обвинять американцев в задержке поставок вооружений.

Кошкин подчеркнул, что такими взаимными претензиями бывших союзников заканчивалась большая часть кровавых авантюр, жертвами которых становились простые люди.

Забег по трупам Сравнение военного конфликта Украины с забегом на 100 метров Андрей Ермак допустил в интервью журналистке телеканала «1+1» Наталье Мосийчук, в отношении которой в России завели уголовное дело за возбуждение ненависти и вражды. Полный выпуск доступен на ее YouTube-канале.

«Если сравнивать, например, с забегом на 100 метров, я считаю, что 70 метров мы уже пробежали. Но эти последние 30, они наиболее тяжелые. И если ты начал видеть себя победителем, можно все проиграть», - заявил Ермак.

При этом глава офиса президента Украины подчеркнул что, что не может назвать сроков завершения боевых действий, но не исключил, что все может произойти внезапно.

«Многие факторы влияют на это. Но очень бы хотелось, чтобы все же это произошло как можно скорее», - добавил политик.

Ермак подчеркнул, что встреча на Мальте (саммит 66 государств по мирному урегулированию конфликта на Украине с обсуждением «формулы мира» - прим. ред.) показала поддержку со стороны самых неожиданных участников. По словам политика, они увидели свой интерес в победе Украины. О каких именно странах идет речь, Ермак не уточнил.

Также он добавил, что мирные переговоры с Россией не обсуждаются сейчас ни в каком формате. По его словам, пока Зеленский останется президентом, «никакого Минска-3 не будет».

Пессимистичный настрой