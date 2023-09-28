Конфликт на Украине назвали очередным этапом бегства Запада из стран глобального Юга

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Сначала США вывели свои войска из Афганистана , затем спустя два года - Франция из Нигера. Сильви Кауфманн посчитала это свидетельством общей для всех западных стран тенденции.

«Упорядоченный или хаотичный, независимо от порядка величины, смысл этих выводов остается одним и тем же: сигнал об отступлении западной мощи, сигнализирующий о провале его военных интервенций в странах Юга», - сказала она.

Провал кампании на Украине, по мнению журналистки, усугубил этот процесс. Когда началась спецоперация, западные страны возмутились и понадеялись, что их позицию разделят другие государства, но этого не случилось.

Сильви Кауфманн назвала 2023 год важным для всего мира. Странам пришлось осознать, что основные игроки глобального Юга больше не соответствуют нарративу Севера , а именно США и Европы. Они вступили в прямую конкуренцию с Западом и потребовали установления нового более справедливого миропорядка.

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