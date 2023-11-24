Арахамия пояснил, что Россия требовала от Украины принятия нейтрального статуса, как это сделала когда-то Финляндия. При этом от украинских властей требовали обязательства, что страна не вступит в Североатлантический альянс. При выполнении этих условий завершились бы боевые действия, добавил политик.

Власти в Киеве отказались, не доверяя России и не желая менять конституцию. На решение украинского руководства повлиял и визит бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона. Он заявил, что с россиянами не стоит подписывать договоры.

Фактически лидер президентской фракции подтвердил, что на решение Украины продолжить противостояние с соседней страной повлиял лондонский политик.

Ранее США и Германия пытались склонить руководство в Киеве на переговоры с Россией и даже придумали для этого план.