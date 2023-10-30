«Если произойдет конфликт и противостояние между Китаем и США, являющимися крупными мировыми державами, это определенно будет иметь катастрофические последствия для мира, как и для двух стран», - сказал он.

Дипломат призвал предпринимать шаги для того, чтобы этого избежать. Цуй Тянькай заявил, что политики обеих стран осознали возможные последствия такого конфликта и не заинтересованы в нем. Однако, по его мнению, столкновение нельзя предотвратить автоматически, потребуются усилия всех сторон.

Прямой конфликт США и Китая приведет к локальным последствиям , заявил российский социолог Алексей Филиппов. По его мнению, пострадает Тайвань.