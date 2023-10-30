30 октября 2023, 07:23

Конфликт Китая с США станет катастрофой для всего мира — дипломат

РИА «Новости»
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США и Китай являются крупнейшими мировыми державами. Прямой конфликт между ними приведет к катастрофическим последствиям, заявил на X Сяншаньском форуме по вопросам безопасности в Пекине бывший посол КНР Цуй Тянькай. Его процитировали РИА «Новости».

«Если произойдет конфликт и противостояние между Китаем и США, являющимися крупными мировыми державами, это определенно будет иметь катастрофические последствия для мира, как и для двух стран», - сказал он.

Дипломат призвал предпринимать шаги для того, чтобы этого избежать. Цуй Тянькай заявил, что политики обеих стран осознали возможные последствия такого конфликта и не заинтересованы в нем. Однако, по его мнению, столкновение нельзя предотвратить автоматически, потребуются усилия всех сторон.

Прямой конфликт США и Китая приведет к локальным последствиям , заявил российский социолог Алексей Филиппов. По его мнению, пострадает Тайвань.

США Международные отношения Китай
30 октября 2023, 07:52
Караганов назвал невозможным диалог между Россией и США без стабильных отношений с Китаем
Unsplash
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Диалог между Россией и США не наладится до тех пор, пока Белый дом не поймет бессмысленность попыток нанести стратегическое поражение другой стране. Об этом РИА «Новости» заявил почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Сергей Караганов.

Он назвал позицию США по отношению к другим государствам опасной. По мнению Караганова, Белый дом находится «в судорогах отчаянной контратаки» из-за потери глобального лидерства. Эксперт указал, что США стремятся поссорить Россию и Китай, в следствие чего диалог с американской стороной становится невозможным.

«<…> готовы говорить с американцами, но пока не установился новый баланс, пока не установились достаточно стабильные отношения у США и России и у США и Китая, то трёхсторонние разговоры не очень осмысленны», - добавил Караганов.

Он выразил надежду на то, что в скором времени семь государств, в том числе Китай, Россия, США, Бразилия и Индия, начнут переговоры о стратегической стабильности, несмотря на нынешние разногласия.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Запад готовит плацдарм для угроз России и Китаю в Центральной Азии. По его словам, Европа и США начали завлекать страны обещаниями экономического сотрудничества.

США Россия Китай
30 октября 2023, 07:26
Экс-владелец Megaupload предсказал скорый конец цивилизации
Unsplash
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Люди, выдвигающие обвинения против России, продолжат критиковать ее даже в том случае, если наступит Армагеддон. Об этом заявил немецко-финский бизнесмен и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети Х (бывший Twitter).

«Когда все закончится и мир разрушится, преступники в своих ядерных бункерах по-прежнему будут обвинять Россию», - отметил предприниматель.

Он добавил, что человечество в сложившейся ситуации продолжает двигаться к концу цивилизации. По словам Доткома, в скором времени люди по всему миру столкнутся с колоссальными проблемами, и условия жизни сильно поменяются.

Ранее предприниматель Илон Маск заявил об угрозе третьей мировой войны. Он подчеркнул, что эскалация конфликта между Израилем и ХАМАС может перерасти в масштабное противостояние на Ближнем Востоке. По мнению бизнесмена, в ситуация «стала красной тряпкой» для Ирана, который в будущем имеет возможность стать одной из сторон конфликта.

Россия
30 октября 2023, 07:09
«Масштабы антисемитизма ужасающи». Вице-канцлер призвал жителей Германии прекратить выступления
РИА «Новости»
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Жители Германии должны следовать конституции и не допускать антисемитизма. Его проявления достигли ужасающих масштабов, заявил газете Bild вице-канцлер ФРГ, министр экономики Роберт Хабек.

«Масштабы антисемитизма ужасающи. Мы несем историческую ответственность, антисемитизму нет места в Германии», - сказал он.

Роберт Хабек заявил, что жители страны обязаны следовать конституции, исполнять свои права и обязанности. Он призвал не допускать любых проявлений антисемитизма.

Германия поддержала Израиль в обострении конфликта с палестинским движением ХАМАС. Канцлер Олаф Шольц заявил на пресс-конференции с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, что обеспечение безопасности и существования страны - задача ФРГ. Немецкая армия перебросила свой спецназ на Кипр на случай еще большей эскалации и эвакуации граждан с израильской территории.

Германия Израиль Беспорядки
30 октября 2023, 06:40
Призывы Байдена из Овального кабинета помогать Украине и Израилю не убедили рядовых американцев
РИА «Новости»
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Раскол по вопросу поддержки Украины и Израиля произошел не только в Республиканской, но и Демократической партии США. Президент Джо Байден не смог убедить американцев в необходимости поддерживать эти страны, сообщил журнал Foreign Policy.

После поездки в Израиль американский президент обратился к нации, попытался увязать помощь киевскому режиму с поддержкой израильского народа и запросил у конгресса дополнительные 106 миллиардов долларов на оборону. Колумнист издания Мэттью Крениг заявил, что за 18 месяцев украинского конфликта Джо Байден не объяснил, почему он важен для Штатов, и последняя речь не прояснила ситуацию. Попытки президента связать столкновение в Европе с ближневосточным он назвал запутанными и трудными для понимания.

«Но самое главное, он так и не объяснил, почему среднестатистический американец, например, моя семья и друзья в Миссури, должны волноваться о том, что происходит в секторе Газа или на Украине», - сказал журналист.

Его коллега Эмма Эшфорд заявила, что Белый дом давно готовил речь по Украине, и для выступления Джо Байдена в Овальном кабинете администрация буквально втиснула тему Израиля в заранее заготовленный текст. По ее мнению, получилось неудачно. Журналист уверена, что призывы Джо Байдена не нашли отклика даже у его электората.

Спикер палаты представителей конгресса Майк Джонсон отказался поддерживать оказание помощи Украине и Израилю одним пакетом. Сенаторы-республиканцы разработали законопроект , который позволит конгрессу выделить деньги по отдельности.

США Украина Джо Байден

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