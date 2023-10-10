Конфликт Израиля и Палестины перерастет в большую войну и задвинет Украину

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Сейчас они прилагают максимум усилий для того, чтобы помочь ему. Мы уже видим заявления многих сенаторов о том, что необходимо переключить все усилия с Украины на поддержку Израиля. Это очень тревожно для украинцев. Очевидно, ее будут сливать, и России, естественно, нужно брать с этого свои дивиденды.

Ближневосточная война То, что сейчас происходит в Израиле, на самом деле может привести к большой ближневосточной войне. Она в свою очередь рискует перерасти в нечто большее.

Сейчас мнения в мире разделились надвое. Кто-то поддерживает Украину, кто-то - Израиль, а в комплексе все будут вынуждены искать возможности поддерживать второй. В итоге на Украине наступит коллапс, и Россия достигнет выполнения всех задач специальной операции.

Далее - его прямая речь.

Помощь для Израиля Очевидно, что ситуация в Израиле вызывает тревогу у западных стран и США как главных партнеров Украины. Все, что предпринимали ЕС и Соединенные Штаты в поддержку киевского режима, оказывается, привело к тому, что у них нет возможности в должной мере поддержать Израиль.

Опять же призывы к откровенному геноциду палестинского населения сектора Газа со стороны министра обороны Израиля Йоава Галанта, который заявил о том, что не будет ни воды, ни газа, ни еды, ни света, - это недвусмысленный посыл тем арабским странам, которые нейтрально относились к конфронтации, а сейчас однозначно поддержат ХАМАС и палестинский народ. Ситуация действительно тревожная.

Украина сломается Мы должны, конечно, включиться и попытаться как-то стабилизировать обстановку. Россия имеет колоссальное влияние на Ближнем Востоке. Но огонь полыхнул так, что можно не успеть. И всем станет уже не до Украины.