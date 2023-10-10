Конфликт Израиля и Палестины перерастет в большую войну и задвинет Украину
Западным странам придется переключиться на поддержку Израиля, ведь его поражение нанесет их имиджу большой урон. Оставшись без помощи, Украина падет. Военный эксперт, политолог Евгений Михайлов объяснил «360», почему нужды киевского режима задвинут на задний план.
Сейчас они прилагают максимум усилий для того, чтобы помочь ему. Мы уже видим заявления многих сенаторов о том, что необходимо переключить все усилия с Украины на поддержку Израиля. Это очень тревожно для украинцев. Очевидно, ее будут сливать, и России, естественно, нужно брать с этого свои дивиденды.
Ближневосточная война То, что сейчас происходит в Израиле, на самом деле может привести к большой ближневосточной войне. Она в свою очередь рискует перерасти в нечто большее.
Сейчас мнения в мире разделились надвое. Кто-то поддерживает Украину, кто-то - Израиль, а в комплексе все будут вынуждены искать возможности поддерживать второй. В итоге на Украине наступит коллапс, и Россия достигнет выполнения всех задач специальной операции.
Далее - его прямая речь.
Помощь для Израиля Очевидно, что ситуация в Израиле вызывает тревогу у западных стран и США как главных партнеров Украины. Все, что предпринимали ЕС и Соединенные Штаты в поддержку киевского режима, оказывается, привело к тому, что у них нет возможности в должной мере поддержать Израиль.
Опять же призывы к откровенному геноциду палестинского населения сектора Газа со стороны министра обороны Израиля Йоава Галанта, который заявил о том, что не будет ни воды, ни газа, ни еды, ни света, - это недвусмысленный посыл тем арабским странам, которые нейтрально относились к конфронтации, а сейчас однозначно поддержат ХАМАС и палестинский народ. Ситуация действительно тревожная.
Украина сломается Мы должны, конечно, включиться и попытаться как-то стабилизировать обстановку. Россия имеет колоссальное влияние на Ближнем Востоке. Но огонь полыхнул так, что можно не успеть. И всем станет уже не до Украины.