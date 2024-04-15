«Не существует прямого юридического прецедента. Это совершенно неизведанная правовая территория. <…> Даже если будет конфискована только чистая прибыль, а не базовые активы, международные судебные процессы займут годы, если не десятилетия», - сказал он.

По оценкам издания, британские власти заморозили активы отдельных лиц на сумму 18 миллиардов фунтов стерлингов (22,5 миллиарда долларов) и средства Центробанка России объемом около 26 миллиардов фунтов стерлингов (32,5 миллиарда долларов). Конфискацию базовых активов , по мнению Фрэнсиса Бонда, можно провести под юрисдикцией Евросоюза, но его члены пока не пришли к консенсусу. Юрист согласился с мнением коллег, что изъятие денег незаконно и вряд ли состоится.

В целом за рубежом заморозили около 300 миллиардов долларов , принадлежащих России.

«Известия» сообщили о призыве министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона использовать эти деньги для оказания помощи Украине.