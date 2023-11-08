Конец Зеленского предсказали в США

Военный отметил, что Владимир Путин всегда серьезно относился к переговорам и напомнил, что весной 2022 году президент России приостановил наступление войск после обещания Украины отказаться от вступления в НАТО. Но, по словам Макгрегора, тогда в диалог между Москвой и Киевом вмешался Вашингтон и не дал решить дело миром. Теперь, уверен эксперт, условия для Украины на будущих мирных переговорах будут гораздо хуже.

«[США] обещали Зеленскому все. И Зеленский поверил. Он кончит так же, как со временем кончили все, кто с нами сотрудничал. Безработным, если не умрет в процессе», - заявил Дуглас Макгрегор.

Ранее профессор Бард-колледжа Уолтер Мид заявил в интервью французской газете Figaro, что не видит перспектив победы Америки на Украине. По мнению эксперта, США проиграли уже дважды: когда допустили начало СВО и когда отправили Украину в провальное контрнаступление. Теперь американские власти постараются переложить ответственность за поражение на Владимира Зеленского, считает Уолтер Мид.