08 ноября 2023, 04:53

Конец Зеленского предсказали в США

РИА «Новости»
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Украине придется согласиться на худшие условия на будущих мирных переговорах из-за веры президента страны Владимира Зеленского в помощь США. Такое мнение выразил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Военный отметил, что Владимир Путин всегда серьезно относился к переговорам и напомнил, что весной 2022 году президент России приостановил наступление войск после обещания Украины отказаться от вступления в НАТО. Но, по словам Макгрегора, тогда в диалог между Москвой и Киевом вмешался Вашингтон и не дал решить дело миром. Теперь, уверен эксперт, условия для Украины на будущих мирных переговорах будут гораздо хуже.

«[США] обещали Зеленскому все. И Зеленский поверил. Он кончит так же, как со временем кончили все, кто с нами сотрудничал. Безработным, если не умрет в процессе», - заявил Дуглас Макгрегор.

Ранее профессор Бард-колледжа Уолтер Мид заявил в интервью французской газете Figaro, что не видит перспектив победы Америки на Украине. По мнению эксперта, США проиграли уже дважды: когда допустили начало СВО и когда отправили Украину в провальное контрнаступление. Теперь американские власти постараются переложить ответственность за поражение на Владимира Зеленского, считает Уолтер Мид.

США Владимир Зеленский Украина
08 ноября 2023, 06:16
Конгрессмены США поддержали конфискацию российских активов в пользу Украины
РИА «Новости»
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Члены комитета по иностранным делам палаты представителей конгресса США проголосовали за принятие закона о конфискации замороженных российских активов и передачи в фонд помощи Украине. Только два конгрессмена выступили против, сообщили «Известия».

Заседание прошло 7 ноября. Законопроект поддержали 40 конгрессменов, двое проголосовали против. Дату рассмотрения в широком составе, всей палатой представителей, пока не назначили.

Группа демократов и республиканцев внесла законопроект в июне. Они предложили наделить госсекретаря полномочиями выделять дополнительную помощь Украине, используя конфискованные активы Центробанка России и других структур. Авторы указали, что решение об изымании средств примет американский президент.

В странах Запада заморозили российские активы на сумму около 300 миллиардов долларов, из них только пять миллиардов - в США. Осенью СМИ сообщали, что американские политики активизировали попытки конфисковать эти средства.

США Конгресс США Украина Деньги
08 ноября 2023, 03:14
США допустили изменение расстановки сил в Европе после решения России
Pxhere
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Соединенные Штаты могут внести изменения в размещение сил в Европе после выхода РФ из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) для «защиты» НАТО. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби. Его слова привел ТАСС.

«Мы сделаем то, что потребуется для исполнения обязательств в рамках статьи 5 перед союзниками по НАТО, это может потребовать изменения в размещении сил, но я не готов говорить об этом сегодня», - сказал он.

Ранее МИД РФ сообщил, что процедуру выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) окончательно завершили в полночь 7 ноября.

Позже советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан сообщил, что США решили приостановить выполнение обязательств в рамках ДОВСЕ в Европе в связи с выходом России из соглашения. Страны военного блока объявили, что тоже планируют выйти из соглашения.

США Международные отношения Россия
08 ноября 2023, 02:50
Путин раскрыл принципы партнерства России и Казахстана
РИА «Новости»
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Партнерство России и Казахстана опирается на принципы территориальной целостности и невмешательства. Об этом президент Владимир Путин заявил в интервью газете «Казахстанская правда», опубликованном на сайте Кремля.

«Сегодня партнерство России и Казахстана носит особо привилегированный характер и активно развивается. Оно базируется на принципах признания суверенитета, территориальной целостности и невмешательства во внутренние дела», - сказал он.

По словам главы государства, он уверенно оценивает будущее союзнических отношений России и Казахстана, «какая бы обстановка ни складывалась в мире».Также Путин отметил, что у стран есть поле для сотрудничества, например, в газовой сфере.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ранее сообщил, что предстоящая поездка президента Владимира Путина в Казахстан не связана с другими международными контактами соседнего государства. Он отметил, что поездка российского лидера станет очень важной для развития двусторонних отношений обеих стран.

Казахстан Россия Владимир Путин
08 ноября 2023, 02:25
Выдавшего ордер на арест Путина судью МУС объявили в розыск
РИА «Новости»
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Судью Международного уголовного суда (МУС) Серхио Годинеса, выдавшего ордер на «арест» президента России Владимира Путина, объявили в розыск по уголовной статье. Такие данные появились в базе розыска МВД России.

«Годинес Серхио Херардо Угальде. Разыскивается по статье УК», - указали в карточке.

В марте МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Такое решение якобы связали с «незаконным вывозом детей» с Украины. МВД России также объявляло в розыск издавшего документ судью МУС Томоко Аканэ.

Представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что Великобритания повлияла на решение МУС об ордерах на арест президента России Владимира Путина. Она напомнил, что для усиления контроля над МУС британские страны приняли решение досрочно освободить брата прокурора МУС Карима Хан, обвиненного в педофилии.

Великобритания МВД РФ Владимир Путин

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