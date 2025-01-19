19 января 2025, 09:37

Конец сезона. Медведев назвал Байдена ушедшим в небытие ходячим мертвецом

РИА «Новости»
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Действующий президент США Джо Байден превратился в оторванного от реалий маразматика. Об этом заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале.

«Конец сезона. На примере ушедшего в небытие ходячего мертвеца Байдена можно проследить, как опытный и неглупый в целом политик (а он очень опытный, работал на высоких позициях еще в советский период) постепенно превратился в оторванного от реалий маразматика», - написал Медведев.

Он добавил, что общался с американским политиком еще до наступления у него деменции, однако уже тогда заметил нездоровый интерес к Украине. К этому фактору добавились крупные политические ошибки, коррупция и слабое знание истории.

«И старик в какой-то момент ударился во все тяжкие, по сути, развязав войну коллективного Запада с Россией, едва не перешедшую в ядерный конфликт с НАТО», - подчеркнул Медведев.

По словам первого заместителя председателя Совбеза, к последствиям Байден оказался не готов и не справился с ситуацией. Действующая американская администрация оставит за собой тяжелое кризисное наследство преемникам, а для полной нормализации российско-американских отношений потребуются десятилетия.

«Хотя, по моему мнению, в сложившихся реалиях она в принципе невозможна. И совсем откровенно - непонятно, нужна ли вообще», - заключил Медведев.

Ранее политик допустил прощение стран, оказавшихся под давлением англосаксов. Он рассказал о шагах, которые будет необходимо предпринять России после окончания гибридной войны с Западом.

Дмитрий Медведев Джо Байден
19 января 2025, 10:56
Зеленского поставили на место на Западе после слов о России
Global Look Press
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Геополитический эксперт и профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен обвинил Владимира Зеленского во лжи после его заявления о России. Об этом он написал в социальной сети X.

Зеленский на этой неделе заявил, что Запад якобы не осознал, что Россия «не остановится на Украине и пойдет дальше».

«Россия не сделает этого, если не столкнется с экзистенциальной угрозой», - заявил Малинен.

Президент России Владимир Путин в беседе с американским журналистом Такером Карлсоном отмечал, что страна не намерена нападать на НАТО, поскольку в этом нет смысла.

Кандидат на пост президента Румынии Кэлин Джорджеску заявлял, что Североатлантический альянс пытается навязать свои правила Евросоюзу и спровоцировать новую мировую войну в регионе.

Избранного президента США Дональда Трампа назвали первым политиком, честно признавшим лживость НАТО о нерасширении.

Владимир Зеленский Россия Запад
19 января 2025, 10:31
TikTok заблокировали в США
Global Look Press
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Приложение социальной сети TikTok для смартфонов перестало открываться у пользователей в США. Оно исчезло из магазина приложений App Store.

Пользователи TikTok в США ранее начали получать уведомления в приложениях о том, что соцсеть прекратит работу 19 января на фоне запрета деятельности в стране.

В соцсети X пользователи TikTok стали публиковать скриншоты из приложения с уведомлением от компании ByteDance.

«В США приняли закон, который запретил работу TikTok. К сожалению, на данный момент вы не можете использовать TikTok. Нам повезло, что избранный президент Дональд Трамп после вступления в должность будет работать над восстановлением доступа», - отметили в компании.

Вступающий в должность с 20 января Трамп отмечал, что сам примет решение по судьбе TikTok.

США TikTok
19 января 2025, 10:30
Израиль отказался прекращать огонь в секторе Газа до передачи списка заложников
Global Look Press
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху дал приказ не приступать к прекращению огня в секторе Газа. Об этом сообщил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман в своем Telegram-канале.

В ночь на 19 января Нетаньяху провел совещание по вопросам безопасности. Его основной темой стала задержка в получении перечня заложников, которых должно освободить движение ХАМАС.

«Премьер-министр поручил ЦАХАЛ, что прекращение огня, которое должно вступить в силу в 08:30, не начнется, пока Израиль не получит список освобождаемых заложников», - написал Гендельман.

Соглашения о перемирии Израиль и палестинское движение ХАМАС достигли спустя 15 месяцев боевых действий. Оно должно было вступить в силу 19 января в 09:30 по московскому времени.

Накануне хуситы ударили по зданию Минобороны Израиля в Тель-Авиве баллистической ракетой «Зульфикар». Это произошло до официального вступления перемирия в силу, но уже после заключения договоренности об этом.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Биньямин Нетаньяху
19 января 2025, 09:45
Трамп прибыл в Вашингтон
Global Look Press
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Избранный президент США Дональд Трамп прилетел в Вашингтон, где 20 января состоится церемония его инаугурации. Об этом сообщил телеканал CBS News.

По информации источника, политик прибыл в столицу вместе с младшим сыном Бэрроном и женой Меланией.

«В субботу Трамп приехал в Вашингтон, чтобы дать начало посвященным его инаугурации мероприятиям», - отметили журналисты.

Самолет избранного президента США вечером приземлился в вашингтонском аэропорту имени Даллеса, затем Трамп поехал в гольф-клуб вместе со своей семьей, там прошел торжественный ужин с запуском салюта.

В воскресенье политик примет участие в возложении венков на Арлингтонском национальном кладбище, а затем направится на демонстрацию на спортивную арену Capital One, там же выступит владелец социальной сети X Илон Маск.

Торжественная инаугурация Трампа пройдет 20 января, он вернется в Белый дом после четырех лет правления демократа Джо Байдена.

Вашингтон Дональд Трамп

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