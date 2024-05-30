30 мая 2024, 00:02

«Конец империи близок». США предрекли крах из-за дедолларизации

Unsplash
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Коллапс США приближается из-за масштабной дедолларизации в мире. О последствиях для Штатов рассказал в соцсети Х предприниматель и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком.

Бизнесмен отметил, что американские власти не хотят мира. Страны массово избавляются от долларовой зависимости.

«Если американская валюта потеряет статус резервной, печатание денег в США приведет к гиперинфляции и краху долговой системы Штатов. Конец империи близок. Она унесет за собой весь мир», - заявил эксперт.

Например, в БРИКС идет процесс дедолларизации в расчетах между странами-участницами объединения. Президент России Владимир Путин назвал этот процесс объективным и необратимым.

США Доллары США Соцсети Торговля Россия Деньги
29 мая 2024, 20:34
Генштаб ВС Ирана исключил диверсию в отношении вертолета Раиси
РИА «Новости»
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Генштаб Вооруженных сил Ирана исключил версию о взрыве на борту разбившегося вертолета президента страны Эбрахима Раиси. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на заявление военного ведомства.

«Исключена версия о взрыве, возникшем в результате диверсии во время полета или за несколько секунд до столкновения со склоном возвышенности», - отметили в заявлении Генштаба ВС.

Следователи пришли к такому выводу на основании изучения обломков машины, их положения и разброса на месте происшествия. Также, по их мнению, вертолет был в исправном состоянии согласно данным документов о его ремонте и прохождении техобслуживания.

Ранее следователи прослушали переговоры экипажа вертолета и не нашли ничего подозрительного.

Вертолеты Иран Крушение вертолета с президентом Ирана Раиси
29 мая 2024, 20:15
Полицейские задержали во Франции 10 представителей чеченской диаспоры
Freepik
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Во Франции провели масштабную полицейскую операцию, в результате которой задержали 10 членов чеченской диаспоры. Об этом сообщил сайт France Info.

По данным издания, задержанные чеченцы якобы могут быть причастны к организации радикальных исламистских группировок.

В полиции уточнили журналистам, что операции по задержанию чеченцев провели одновременно в 12 городах Франции, в том числе в Реймсе, Страсбурге, Тулузе и Лилле.

Ранее в Париже прошли беспорядки с участием нескольких сотен радикалов. Полицейским пришлось разгонять демонстрантов дубинками и слезоточивым газом.

Задержания Франция Полиция
29 мая 2024, 18:36
Трампа предупредили о последствиях угроз о «бомбежке Москвы»
РИА «Новости»
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Если угрозы экс-президента США Дональда Трампа о «бомбежке Москвы» обернутся реальными шагами, это приведет к столкновению двух ядерных держав и затем — к мировой войне. Таким мнением с РИА «Новости» поделился лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Он предположил, что это не более чем «предвыборная риторика», рассчитанная на «ястребов» в среде избирателей.

«Если же вдруг заявление превратится <…> в реальные шаги, это будет означать только одно - столкновение двух ядерных держав, перетекающее в большую мировую войну», - констатировал политик.

Во время акции по сбору средств Трамп внезапно начал рассуждать о внешней политике Соединенных Штатов и, по данным СМИ, сообщил, что «бомбил бы Москву и Пекин» в случае ввода российских войск на Украину или китайских - на Тайвань.

Если угрозы экс-президента США Дональда Трампа о «бомбежке Москвы» обернутся реальными шагами, это приведет к столкновению двух ядерных держав и затем - к мировой войне. Таким мнением с РИА «Новости» поделился лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

США Дональд Трамп Леонид Слуцкий ЛДПР Москва
29 мая 2024, 18:33
Глава МИД Венгрии сделал неожиданное заявление о санкционной политике ЕС
Unsplash
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Венгрия признала тот факт, что санкционная политика Евросоюза провалилась. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто на встрече с журналистами в Минске, сообщило РИА «Новости».

«Мы определенно занимаем позицию, что санкционная политика провалилась. Это не политическое заявление. <…> Это факт», - подчеркнул он.

Сийярто добавил, что европейская экономика понесла большие убытки из-за антироссийских ограничений. Дипломат также рассказал, что Венгрия не хочет вводить новые пакеты санкций, но решение принимает не она. По словам главы МИД, венгерское руководство планирует блокировать включение в новый пакет мер, которые могут навредить экономике страны и негативно сказаться на сотрудничестве с Россией и Белоруссией.

Ранее газета Financial Times опубликовала проект новых экономических ограничений ЕС против Белоруссии. Санкции коснутся ввоза технологий, алмазов и предметов роскоши.

Венгрия Белоруссия Санкции Россия Евросоюз Экономика

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