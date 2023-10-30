«Кому она нужна?» Попытку Байдена связать помощь Израилю и Украине высмеяли в США

«Байден собрал все воедино, чтобы попытаться заставить членов Республиканской партии проголосовать за законопроект. <…> Но мы посмотрим, сработает ли это. Некоторые республиканцы настаивают на том, чтобы различные статьи получали отдельные голоса», - заявил Мэттью Крениг.

Сравнение Украины с Израилем журналист назвал «по-настоящему нелепым». По его мнению, электорат Байдена не оценит попытку связать два эти конфликта.

По мнению Эшфорд, Байден даже не попытался объяснить, почему среднестатистического американца должна волновать Газа или Украина. Аргумент, что Путин, в случае победы на Украине, нападет на Польшу, журналистка нашла несостоятельным.

В пятницу, 20 октября, Байден запросил у конгресса более 61 миллиарда долларов для Украины и Израиля. Но конгрессмены от Республиканской партии выступили против объединения бюджетов для поддержки для этих стран.

Группа сенаторов-республиканцев даже разработала законопроект о выделении средств США на помощь Израилю независимо от Украины. Сенатор от Канзаса Роджер Маршалл заявил, что помощь Израилю не должна использоваться в качестве рычага для отправки денег на Украину.