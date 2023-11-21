21 ноября 2023, 16:16

Компанию под руководством экс-главы ЦРУ решили конфисковать на Украине

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Украинское руководство начало рассматривать вариант конфискации одного из крупнейших мобильных операторов страны «Киевстар». Часть активов власти республики уже арестовали под предлогом того, что они якобы принадлежат российским бизнесменам Михаилу Фридману, Петру Авену и Андрею Косогову. Об этом изданию «Экономическая правда» заявил замглавы офиса президента Украины Ростислав Шурма.

«Службы изучают наличие правовой ситуации. Я думаю, высока вероятность принятия санкций с последующей конфискацией этой компании», - сказал он, ответив на вопрос о судьбе «Киевстара».

Замглавы офиса Зеленского отметил, что юристы приступили к изучению возможности полной или частичной конфискации оператора.

Бывший госсекретарь США и экс-глава ЦРУ Майк Помпео занял место в совете директоров «Киевстара». Украинские СМИ начали распространять информацию, что он будет защищать права американских инвесторов от возможной национализации компании, которая входит в группу международного телекоммуникационного холдинга Veon.

До этого премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти страны планируют национализировать всю российскую собственность на территории республики. Он уточнил, что руководство также рассчитывает использовать замороженные активы РФ в других странах, чтобы компенсировать убытки от СВО.

Владимир Зеленский Аресты Украина
21 ноября 2023, 15:48
«Больше, чем просто страны-партнеры». Володин оценил уровень отношений России и КНР
РИА «Новости»
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Россия и Китай в своих отношениях добились высочайшего уровня взаимопонимания. Об этом на встрече с главой Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Чжао Лэцзи заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы больше, чем просто стратегические партнеры. Мы добились самого высокого уровня взаимопонимания. Думаю, уже все это понимают», - сказал он.

Володин отметил, что парламентарии обеих стран должны сделать все необходимое для закрепления решений глав своих государств.

«Пока что, нужно признать, мы далеки от той динамики, от оптимального формата. Со своей стороны нам надо сделать все, чтобы закрепить решения Си Цзиньпина и Владимира Путина на законодательном уровне», - добавил спикер.

Во вторник Володин прибыл с рабочим визитом в Китай, сообщал RT. Поездка председателя Госдумы продлится до 23 ноября, в ходе которой он проведет встречи с официальными лицами КНР.

Ранее спикер парламента КНР Ли Чжаньшу назвал борьбу с гегемонией США частью сотрудничества с Россией.

Международные отношения Россия Китай
21 ноября 2023, 15:24
Россия против любых форм терроризма — Лавров
РИА «Новости»
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Россия выступает против любых форм терроризма. Но бороться с ним нужно, не нарушая нормы международного гуманитарного права. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с министерским комитетом по сектору Газа.

«Бороться с терроризмом необходимо методами, которые не принимают форму коллективного наказания - не нарушают самым грубым образом нормы международного гуманитарного права», - сказал он.

В минувшие выходные Лавров провел встречу с коллегой из Ирана Амиром Абдоллахияном. Дипломаты обсудили ситуацию в секторе Газа.

Они призвали боевиков ХАМАС и Армию обороны Израиля прекратить обстрелы. Обе стороны указали на необходимость поддерживать жителей анклава и помогать в передаче гуманитарных грузов.

В беседе с главой МИД Венесуэлы Иваном Хилем Пинто Лавров также отмечал, что Россия призывает немедленно прекратить кровопролитие в Газе. Дипломат указал на важность срочного решения гуманитарных проблем в анклаве.

Израиль Терроризм Россия Конфликт Израиля и Палестины
21 ноября 2023, 14:04
Глава Европейского совета прибыл в Киев
Global Look Press
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Глава Европейского совета Шарль Мишель прибыл с рабочим визитом в Киев. Об этом сообщил RT.

«Приятно вернуться в Киев», - написал он на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

Издание Politico сообщало о приезде Мишеля в Киев, там он примет участие в мероприятиях, посвященных 10-летию Евромайдана.

Во вторник, 21 ноября, в украинскую столицу прибыла и президент Молдавии Майя Санду. Она приняла участие в мероприятии по случаю Дня достоинства и свободы. Своеобразный праздник на Украине приурочили к годовщине начала «оранжевой революции» и протестов на Майдане.

В Киев также приехал глава Пентагона Ллойд Остин. Он прибыл в столицу республики накануне. Утром 21 ноября стало известно о визите в Киев министра обороны ФРГ Бориса Писториуса. Его поездку до этого не анонсировали. В украинской столице Писториус встретился с президентом Владимиром Зеленским и министром обороны Рустемом Умеровым.

Европа Киев Украина
21 ноября 2023, 13:39
Путин указал на высокий уровень отношений России и Таджикистана
РИА «Новости»
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Отношения России и Таджикистана продолжают находиться на высоком уровне. Об этом на встрече с Эмомали Рахмоном заявил российский президент Владимир Путин.

«Отношения России и Таджикистана продолжают находиться на очень высоком уровне. Достаточно сказать, что по торговому обороту для республики мы занимаем первое место, это почти 22,9% от товарооборота республики», - сказал он.

По словам Путина, также Россия является лидером по прямым инвестициям в Таджикистан.

«Хорошо работает межправительственная комиссия, в следующем месяце должно состояться ее очередное заседание. Существенно нарастают поставки в России продукции из Таджикистана, прежде всего, сельскохозяйственной. Рост составил 67%, это хороший показатель», - добавил глава государства.

Путин подчеркнул, что важным фактором в отношениях с Таджикистаном является обеспечение безопасности в регионе.

«Прежде всего, касаемо Афганистана. Поэтому, эта часть [разговора] будет очень важной. Мы рады вас видеть, добро пожаловать еще раз», - заключил он.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон во вторник прибыл в Россию с официальным визитом. В аэропорту его встретил почетный караул.

Международные отношения Россия Владимир Путин Таджикистан

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