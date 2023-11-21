Компанию под руководством экс-главы ЦРУ решили конфисковать на Украине

«Службы изучают наличие правовой ситуации. Я думаю, высока вероятность принятия санкций с последующей конфискацией этой компании», - сказал он, ответив на вопрос о судьбе «Киевстара».

Замглавы офиса Зеленского отметил, что юристы приступили к изучению возможности полной или частичной конфискации оператора.

Бывший госсекретарь США и экс-глава ЦРУ Майк Помпео занял место в совете директоров «Киевстара». Украинские СМИ начали распространять информацию, что он будет защищать права американских инвесторов от возможной национализации компании, которая входит в группу международного телекоммуникационного холдинга Veon.

До этого премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что власти страны планируют национализировать всю российскую собственность на территории республики. Он уточнил, что руководство также рассчитывает использовать замороженные активы РФ в других странах, чтобы компенсировать убытки от СВО.