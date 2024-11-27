27 ноября 2024, 15:23

Компания Unilever объяснила уход из России

Unsplash
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Компания Unilever ушла с российского рынка, так как потеряла контроль над местным бизнесом. Об этом сообщил гендиректор предприятия Хайн Шумахер в интервью Bloomberg.

После введения антироссийских санкций компания не могла переводить деньги в страну и из нее, а также анализировать результаты и влиять на управление брендами.

«Я не видел возможности в ближайшем будущем», - отметил Шумахер.

В начале сентября власти России одобрили Unilever продажу бизнеса. Активы компании оценили в 40 миллиардов рублей. Покупатель уже нашелся, но его имя держится в секрете. Unilever решила продать свое подразделение ООО «Юнилевер Русь».

Санкции Россия Бизнес
27 ноября 2024, 14:46
Китай опроверг сообщения о коррупционном скандале вокруг главы МО
Unsplash
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Китайское руководство выступило с опровержением информации о том, что в отношении министра обороны Дун Цзюня ведется расследование. Об этом сообщила газета South China Morning Post.

Министр иностранных дел Китая назвала «погоней за тенью» публикации о расследовании и подозрениях в отношении главы МО в коррупции. По ее словам, подобные статьи являются «беспочвенными».

О расследовании в отношении министра сообщила газета Financial Times. По ее данным, действующие и бывшие американские чиновники рассказали, что Дун Цзюнь стал третьим подряд министром, подозреваемым в коррупции. Под следствие он попал после заявления председателя КНР Си Цзиньпина о расследованиях в отношении высокопоставленных лиц в Народно-освободительной армии Китая.

В чем именно обвиняют министра, газета не сообщила. Посольство США отказалось комментировать ситуацию.

Коррупция Китай
27 ноября 2024, 14:41
В аэропорту Астаны начали подготовку к прибытию Путина
Unsplash
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В международном аэропорту Астаны готовятся к встрече президента России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

На опубликованных кадрах можно увидеть самолеты, чертящие в небе российский флаг, и марширующих солдат почетного караула.

Ранее Путин написал статью для издания «Казахстанская правда» , в которой, в частности, рассказал о совместных значимых отраслевых проектах двух государств и выразил признательность властям Казахстана за бережное отношение к русскому языку. Эту статью опубликовали в преддверии его государственного визита.

В программе - переговоры с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым и участие в сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ. Главы государств планируют по итогам подписать совместное заявление.

Казахстан Россия Владимир Путин Касым-Жомарт Токаев
27 ноября 2024, 13:23
Фицо принял приглашение Путина на празднование Дня Победы в Москве
РИА «Новости»
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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил официальное приглашение от президента России Владимира Путина принять участие в праздновании 9 Мая в Москве в 2025 году. Об этом глава правительства сообщил на своей странице в соцсети Facebook*.

«У меня как у главы правительства Словакии исключительный интерес принять участие в официальных торжествах по случаю победы над фашизмом», - подчеркнул Фицо.

В начале октября премьер Словакии сообщил о готовности посетить столицу России в 2025 году по случаю 80-летия окончания Второй мировой войны.

До этого Фицо напомнил о решающем вкладе Советского Союза в победу над фашизмом. По его словам, в Словакии многие политики помнят истину.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена

День Победы 9 мая Владимир Путин Словакия Москва
27 ноября 2024, 08:39
Госсовет Китая предрек Тайваню печальный финал из-за США
Unsplash
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Если Тайвань продолжит пытаться добиваться независимости с помощью США, то придет к горестному финалу. Об этом заявил официальный представитель канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа на пресс-конференции.

«В своих попытках добиться независимости с помощью США правительство Лай Циндэ неизбежно придет к горестному финалу, превратившись в жертву», - процитировало его РИА «Новости».

Он объяснил, что статус острова как части Китая никто не изменит, какие бы люди не занимали должности в новом правительстве Штатов.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с американским президентом Джо Байденом заявил, что если США намерены достичь мира, им нужно выступить против независимости Тайваня и поддержать его мирное воссоединение с Китаем.

Политик отметил, что Америка должна «с особой осторожностью» подходить к этому вопросу.

США Китай Си Цзиньпин Тайвань

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