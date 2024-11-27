Компания Unilever объяснила уход из России

После введения антироссийских санкций компания не могла переводить деньги в страну и из нее, а также анализировать результаты и влиять на управление брендами.

«Я не видел возможности в ближайшем будущем», - отметил Шумахер.

В начале сентября власти России одобрили Unilever продажу бизнеса. Активы компании оценили в 40 миллиардов рублей. Покупатель уже нашелся, но его имя держится в секрете. Unilever решила продать свое подразделение ООО «Юнилевер Русь».