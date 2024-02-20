Компания Siemens подала многомиллионный иск к «Уральским локомотивам»

Поданное заявление зарегистрировали 16 февраля.

По информации РБК , предприятие, выпускающее электропоезда «Ласточка», принадлежало Siemens и группе «Синара», в которую входят «Уральские локомотивы». По данным в системе СПАРК на 2010 год, владелец - нидерландская Ural Locomotives Holding B.V.

Концерн Siemens объявил об уходе из России 12 мая 2022 года. Вместе с ним в стране прекратила работать Siemens Mobility, занимавшаяся обслуживанием высокоскоростных поездов. Из-за ухода из России немецкий концерн потерял порядка 600 миллионов евро.

В феврале 2024 года российская структура Siemens получила название ООО «Системс», иностранная компания осталась владельцем 100% акций.