Компания Maersk приостановила ликвидацию бизнеса в России

Процесс ликвидации Maersk в России был остановлен в 2023 году по решению структур-учредителей головной компании.

Оставшиеся работать в России европейские банки в 2023 году уплатили в стране вчетверо больше налогов, чем до начала СВО, - более 800 миллионов евро.

Ранее стало известно, что с 19 ноября до конца декабря 2023 года хуситы осуществили более 20 атак на корабли в Красном море, в том числе на шедший под флагом Сингапура контейнеровоз компании Maersk и два нефтяных танкера.