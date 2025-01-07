Компания из Узбекистана отменила около 20 рейсов в Россию

Полеты отменили с 20 января по 6 марта. Qanot Sharq сняла рейсы из Ташкента, Самарканда, Ферганы и Намангана в Москву и Санкт-Петербург.

«Уважаемые пассажиры! Информируем вас об сокращении рейсов, выполняемых на воздушных судах A320, в период с 20 января по 6 марта», - отметили в пресс-службе.

Авиакомпания принесла свои извинения и рекомендовала следить за обновлениями с помощью официальных каналов. В пресс-службе добавили, что делают все возможное для обеспечения безопасности и комфорта полетов.

Ранее свыше 2,3 тысячи рейсов отменили и задержали в США. Изменения в расписании возникли из-за зимнего шторма. Снегопады выпали во многих штатах страны. В Канзасе и Миссури высота снежного покрова превысила 35 сантиметров, сообщила «Газета.ru». Также в горах Юты сошли несколько лавин.