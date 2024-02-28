28 февраля 2024, 08:51

Компания из США пыталась отслеживать передвижение Путина

РИА «Новости»
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Американская фирма PlanetRisk пыталась отследить передвижение российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщило издание Wired со ссылкой на книгу экс-журналиста газеты Wall Street Journal Байрона Тау.

В 2016 году, по данным издания, американская компания разработала технологию Locomotive для отслеживания смартфонов.

«Получив набор данных о России, команда [PlanetRisk] осознала, что она может отслеживать телефоны в окружении… Путина», - указали авторы материала.

Спустя время сотрудники PlanetRisk поняли, что наблюдаемые ими устройства не принадлежали Путину. Команда американской компании предположила, что они поймали сигнал с гаджетов сотрудников службы безопасности, политических советников и другого персонала. И уже основываясь на данных с этих телефонов, PlanetRisk якобы знала, куда идет Путин и кто находится рядом с ним.

США Смартфоны Владимир Путин Технологии
28 февраля 2024, 08:51
Такер Карлсон обвинил власти США в «сливе» информации
РИА «Новости»
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Правительство США намерено придало огласке встречу журналиста Такера Карлсона с бывшим сотрудником спецслужб США Эдвардом Сноуденом в России. Об этом Такер рассказал в интервью блогеру Лексу Фридману на YouTube.

Журналист отметил, что Сноуден не хотел появления информации об их тайной встрече.

«Эдвард говорил, что не хочет распространения информации о нашей встрече. Единственная причина, по которой я говорю про это, заключается в публикации издания Semafor. Им слили сведения о моей поездке от американской разведки с использованием моего телефона», - сказал он.

Карлсон вспомнил, что у него также были проблемы с телефоном во время поездки в Северную Корею несколько лет назад.

«Я кое с кем разговаривал из совета по национальной безопасности. Они знали, что правительство Южной Кореи отслеживает мой телефон», - добавил журналист.

Карлсон посещал Россию в феврале, чтобы взять интервью у президента России Владимира Путина. В социальной сети X видеопубликация беседы набрала более 200 миллионов просмотров.

США Россия Такер Карлсон
28 февраля 2024, 08:34
Такер Карлсон назвал единственное условие победы «дряхлого Байдена» на выборах
Unsplash
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Демократ Джо Байден не в состоянии управлять США. Он снова придет к власти только в том случае, если результаты президентских выборов фальсифицируют. Журналист Такер Карлсон заявил об этом на YouTube-канале Лекса Фридмана.

«Дряхлый человек не сможет быть избранным в самой могущественной стране мира, если не будет фальсификации, и точка. Кто проголосует за дряхлого человека?» - сказал журналист.

По мнению Такера Карлсона, победа Джо Байдена на предстоящих выборах станет шуткой над демократией. Журналист заявил, что всему миру очевидно - политик утратил способность ходить и говорить.

Он рассказал коллеге, как прошло интервью с президентом России Владимиром Путиным. Такера Карлсона поразило, что российский лидер практически не критиковал Джо Байдена и НАТО.

Республиканец Дональд Трамп предупредил, что его соперник может не дотянуть до ноябрьского голосования. Джо Байден в очередной раз заставил публику усомниться в его ментальном здоровье, когда рассказал о встрече с Си Цзиньпином.

Выборы президента США Джо Байден Такер Карлсон
28 февраля 2024, 07:15
Миграционный кризис сделал США убежищем мировых преступников — Маск
Unsplash
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Лояльное миграционное законодательство и ненадежная южная граница превратили США в убежище для опасных преступников со всего мира. Бизнесмен Илон Маск написал об этом в своем X (бывшем Twitter).

«Возможность выбросить документы, удостоверяющие личность (из любой страны), пересечь южную границу и попросить „убежища“ превратила Америку в убежище для самых опасных преступников в мире!» - возмутился он.

Илон Макс неоднократно критиковал миграционную политику Белого дома. Его возмутило, что приезжих заселяли в отели и школы, а в Бостоне - в дома рядовых американцев. Бизнесмен заявил, что президент США Джо Байден заинтересован в неконтролируемой миграции , чтобы создать для себя «постоянное большинство».

Укрепление южной границы стало камнем преткновения в конгрессе США при выделении денег на нужды безопасности.

Пакет помощи Украине, Израилю, Тайваню и другие расходы не согласовали из-за того, что республиканцы настояли на включении в него решения миграционного кризиса.

США Илон Маск
28 февраля 2024, 06:39
Заявление Путина об энергетическом сотрудничестве дало Турции надежду
Unsplash
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Отношения с Россией важны для Турции. Заявление президента Владимира Путина о том, что эта страна стала самым надежным партнером в сфере торговли энергоносителями, восприняли с большим оптимизмом, заявил Aydinlik экономист Серхат Латифоглу.

«Путин дал историческое определение с заявлением „самый надежный партнер“. Это, конечно, очень много значит сначала для Турции, затем для турецко-российских отношений , а затем и для мира в регионе. Это объединяющий шаг против окружения НАТО. <…> Это поддерживающие и обнадеживающие заявления для Турции», - сказал он.

Его коллега Хакан Топкурулу заявил, что Турция нуждалась в своих восточных соседях, а именно в России, Иране, Азербайджане и Ираке. Несмотря на санкции и внешнеполитический курс на атлантическую систему, страна, по словам экономиста, продолжила закупать у российских компаний большой объем топлива - по ноябрьским данным, 52% импорта природного газа и 62% нефти. Он посоветовал правительству отказаться от балансирования между Украиной и Россией, Атлантикой и Азией, и как можно скорее занять свое место в Азии.

Американские дипломаты надавили на турецких бизнесменов и потребовали отказаться от сотрудничества с Россией. Посол Алексей Ерхов заявил, что представители США буквально терроризировали компании и банки.

Турция Международные отношения Россия

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