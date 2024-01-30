Компания Илона Маска впервые вживила в мозг человека имплант

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«Первый человек вчера получил имплант от Neuralink. Он хорошо восстанавливается после операции», - отметил он.

Миллиардер добавил, что первые данные о работе устройства уже дали «многообещающие результаты».

Компания Neuralink получила разрешение на проведение клинических испытаний на людях в 2023 году. Осенью набрали добровольцев для испытаний по вживлению имплантатов в мозг.

Согласно заявлениям Маска, такие имплантаты помогут устранить последствия травм головного и спинного мозга, таким образом у парализованных людей появится шанс снова двигаться. В дальнейшем компания планирует создавать протезы, которые будут контролировать с помощью чипов Neuralink.

Невролог Рустем Гайфутдинов в беседе с «360» отметил, что благодаря Маску мир оказался на пороге новых открытий. По его словам, у подобных технологий есть большая перспектива.