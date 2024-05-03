Компания Boeing столкнулась с проблемами из-за санкций против России

Журналисты узнали, что после начала СВО производитель терморегулирующего оборудования для модели Boeing 787 Dreamliner компания RTX прекратил деятельность на территории России. Тогда размер поставок удовлетворял спрос, однако теперь, когда Boeing наращивает производство, оказалось, что мощностей концерна в Великобритании и США не хватает.

Как заявил генеральный директор корпорации Давид Калхоун, ситуация с теплообменниками является не единственной проблемой. Boeing также не хватает кресел для пассажиров от сторонних поставщиков.

Ранее у Boeing 737-800 авиакомпании FlySafair оторвалось колесо во время взлета. В итоге самолету, отправляющемуся в Кейптаун, пришлось вернуться в воздушную гавань. Как рассказали журналисты, лайнер совершил безопасную аварийную посадку.