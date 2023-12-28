28 декабря 2023, 23:29

Компания Boeing призвала проверить самолеты из-за незакрепленного болта

Freepik
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Американская авиастроительная корпорация Boeing призвала своих клиентов по всему миру проверить самолеты Boeing 737 MAX на наличие незакрепленного болта. Об этом сообщило издание CNBC.

«Зарубежный эксплуатант нашел болт с отсутствующей гайкой во время планового обслуживания механизма», - заявили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA).

В материале отметили, что компания нашла еще одно воздушное судно с гайкой, которую затянули неграмотно.

Еще в августе 2021 года российский лоукостер «Победа» отказался от поставки самолетов Boeing 737 MAX. Компанию не оштрафовали, потому что в условиях запрета использования воздушных судов в России подобные ограничения не предусмотрели.

После авиакатастроф в 2018–2019 годах в Индонезии и Эфиопии самолеты Boeing 737 MAX запретили к полетам по всему миру, в том числе в РФ. Во время крушений умерли 346 человек. Причиной стала неисправность систем, отвечающих за корректировку положения самолета в воздухе.

Авиация Авиакатастрофы Самолеты Boeing
28 декабря 2023, 23:12
Нидерланды начали готовиться к возможной войне с Россией
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Нидерландам необходимо готовиться к возможному вооруженному конфликту с Россией, для этого необходимо набирать ежегодно по несколько тысяч добровольцев. Такое заявление сделал главнокомандующий армией Королевства Мартин Вийнен в интервью газете De Telegraaf.

«Наше общество должно готовиться к войне с Россией. Для того, чтобы справиться с таким конфликтом, необходимо больше резервистов и добровольцев, чтобы позволить армии продолжать функционировать», - уверен Вийнен.

Чиновник считает, что Нидерланды должны серьезно готовиться к военному противостоянию с Россией.

Ранее глава правительства Нидерландов Марк Рютте лично пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому поставить первую партию из 18 истребителей F-16. Перед отправкой нужно соблюсти ряд критериев, которые касаются «требований к персоналу и инфраструктуре», отметил премьер-министр.

Войны Россия Армия Нидерланды
28 декабря 2023, 22:40
Россию назвали способной ответить на расширение территории США в Арктике
РИА «Новости»
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Россия способна ответить на территориальные претензии США в Арктике. Об этом сообщило издание Military Watch Magazine.

«США не просто обозначили претензии на Арктику через самый северный из своих штатов (Аляску - прим. ред.), а расширяют военную деятельность в регионе уже почти десять лет», - сказано в материале.

По мнению журналистов, переброска более 100 истребителей поколения F-22 и F-35 на Аляску стала самым заметным признаком приоритетного внимания к региону.

При этом ВС РФ имеют серьезную группировку сил в таких ключевых точках, как архипелаг Новая Земля и якутский порт Тикси. Там развернуты системы противовоздушной обороны С-400 и высокоспециализированные варианты зенитного ракетного комплекса малой дальности «Тор» и «Панцирь», которые имеют отличную адаптацию под эти регионы.

В издании отметили, что ВС РФ испытали систему С-500 в декабре позапрошлого года. Вероятно, Арктика будет одной из основных территорий, где Россия развернет такие средства ПВО.

Ранее профессор охраны морской среды в Университете Аляски Рик Стейнер призвал США отозвать свои претензии к расширению континентального шельфа в Арктике. Он напомнил, что Америка не ратифицировала Конвенцию ООН по морскому праву.

США Россия Арктика
28 декабря 2023, 20:34
Минздрав сектора Газа подсчитал раненых и убитых с начала октября
РИА «Новости»
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Количество погибших в секторе Газа из-за израильских ударов превысило 21 тысячу человек, пострадали более 55 тысяч палестинцев. Такие данные привела газета Ar-Rai со ссылкой на представителя Минздрава палестинского анклава.

«Число жертв израильской агрессии с 7 октября возросло до 21 320 человек, 55 603 получили ранения», - привело издание слова представителя Минздрава.

По данным министерства, за последние сутки от израильских атак по жилым домам в секторе Газа погибли 210 человек, ранены 360 палестинцев.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выдвинул условия для прекращения военных действий в Газе. Конфликт закончится после демилитаризации анклава, уничтожения палестинского движения ХАМАС и дерадикализации населения, отметил он.

Израиль Военные Минздрав Палестина
28 декабря 2023, 19:53
Пакистан отказался от празднования Нового года в знак солидарности с Палестиной
Unsplash
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Временный премьер-министр Пакистана Анваар-уль-Хак Какар запретил все связанные с Новым годом празднования. Он принял такое решение в знак солидарности с Палестиной, сообщил телеканал Geo.

Глава правительства обратился к населению и попросил соблюдать простоту с рассветом Нового года.

«Пакистанский народ находится в печальном состоянии», - добавил Анваар-уль-Хак Какар.

Обострение конфликта между Израилем и Палестиной началось 7 октября после массированного обстрела израильских территорий со стороны движения ХАМАС из сектора Газа. В ответ ЦАХАЛ начал наносить удары по объектам в палестинском анклаве.

Несколько дней назад премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил, что ЦАХАЛ в скором времени приступит к углублению наземной операции в секторе Газа. Битва на территории анклава будет долгой, предупредил глава правительства.

Израиль Пакистан Новый год Конфликт Израиля и Палестины Палестина

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