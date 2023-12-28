Компания Boeing призвала проверить самолеты из-за незакрепленного болта

«Зарубежный эксплуатант нашел болт с отсутствующей гайкой во время планового обслуживания механизма», - заявили в Федеральном управлении гражданской авиации США (FAA).

В материале отметили, что компания нашла еще одно воздушное судно с гайкой, которую затянули неграмотно.

Еще в августе 2021 года российский лоукостер «Победа» отказался от поставки самолетов Boeing 737 MAX. Компанию не оштрафовали, потому что в условиях запрета использования воздушных судов в России подобные ограничения не предусмотрели.

После авиакатастроф в 2018–2019 годах в Индонезии и Эфиопии самолеты Boeing 737 MAX запретили к полетам по всему миру, в том числе в РФ. Во время крушений умерли 346 человек. Причиной стала неисправность систем, отвечающих за корректировку положения самолета в воздухе.