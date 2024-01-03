Компания «Алроса» подпала под санкции Евросоюза
Европейский союз наложил санкции на российскую компанию «Алроса» и ее генерального директора Павла Марыничева. Об этом сообщила пресс-служба объединения.
Компания «Алроса» объединяет группу алмазодобывающих предприятий, занимая одну из ведущих позиций в мире по общему объему добычи алмазов. Компания занимается разработкой месторождений, добычей, обработкой камней и продажей сырья.
Основные объекты компании находятся в Якутии, Архангельской области и странах Африки.
Агентство Reuters отмечало, что на государства «Большой семерки» приходится свыше 70% мирового спроса на алмазы. Ради соблюдения санкций на поставки алмазов из России, они введут специальную систему отслеживания происхождения драгоценных камней.