«Комнатой не ошиблись?» Лавров поставил на место постпреда США при ООН

«Слушая сегодня представителя Израиля, у вас не возникло ощущение, что вы ошиблись комнатой и пришли не на ту дискуссию, которая была объявлена? Надеюсь, понятно, о чем идет речь?» - сказал Лавров, обращаясь к Гринфилд.

Таким образом российский дипломат отреагировал на заявление американской коллеги на предыдущем заседании СБ ООН, организованном Россией и посвященном многостороннему сотрудничеству. Томас-Гринфилд тогда в своем выступлении акцентировала внимание на украинском кризисе.

На сегодняшнем же заседании израильский постпред активно критиковал Иран, обвиняя Тегеран в поставках направленного против Украины военного оборудования.

Ранее Лавров упрекнул Запад в сокрытии истинных причин возникновения украинского конфликта, а также упрекнул западных политиков изучить мирный план Китая по его урегулированию.