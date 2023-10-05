Комитеты Европарламента проголосовали за выделение 50 млрд евро Украине

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За выделение средств на 2024–2027 годы в качестве очередной помощи Украине проголосовали 86 представителей комитетов Европарламента. Шесть человек выступили против. Еще два воздержались.

Предполагается, что все представители Европарламента согласятся с необходимостью создания фонда на пленарной сессии, которая состоится с 16 по 19 октября. Если комитеты примут положительное решение, после этого начнутся трехсторонние переговоры между ЕП, Советом Евросоюза и Еврокомиссией.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не компенсирует Украине помощь, которую приостановили США. Однако он выразил надежду на то, что Соединенные Штаты пересмотрят решение и найдут способы поддержать киевский режим.