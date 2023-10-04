Комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить квоты на добычу нефти

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Министерский мониторинговый комитет ОПЕК подтвердил приверженность условиям сделки до конца 2024 года и рекомендовал сохранить действующие квоты на добычу нефти. Об этом сообщили на сайте альянса.

Комитет выразил признательность российской стороне за решение сократить экспорт нефти на 300 тысяч баррелей в сутки. Организация также выразила признание Саудовской Аравии за усилия по добровольному сокращению добычи нефти на один миллион баррелей в сутки до конца 2023 года.

«Комитет подтвердил приверженность своих стран - членов декларации о сотрудничестве, которая продлится до конца 2024 года», - говорится в сообщении.

Следующее заседание мониторингового комитета запланировано на 26 июня. Вице-премьер Александр Новак ранее заявил, что Россия в полном объеме выполняет обязательства в рамках ОПЕК , сообщил RT.

Страны-участницы в течение июня реализовали соглашение по сокращению добычи нефти на более чем 100%, подчеркнул вице-премьер.