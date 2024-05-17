Комитет конгресса США одобрил законопроект о санкциях против Росатома

Законопроект называется «Акт о применении санкций против Росатома», за него проголосовали 37 членов комитета, еще двое отдали голоса против проекта.

Если документ примет вся палата представителей и сенат, то президент США Джо Байден должен будет ввести ограничения против госкорпорации и связанных с ней лиц и организаций. Законопроект также обязывает предоставить конгрессу отчет о стратегии замещения продукции Росатома на американском рынке.

Байден 14 мая подписал закон , запрещающий ввозить в США уран из России. По задумке конгрессменов, новый закон восстановит лидерство Америки в ядерном секторе.