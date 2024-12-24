24 декабря 2024, 12:27

Комика Комиссаренко начали заочно судить в Минске

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В Белоруссии начался заочный суд по делу комика Славы (Вячеслава) Комиссаренко, которого обвиняют в публичном оскорблении президента Александра Лукашенко. Об этом сообщило Белта.

По данным следствия, комик разместил в интернете несколько видео с оскорблениями и клеветой в адрес главы государства. Ему грозит до шести лет лишения свободы. Сам Комиссаренко сейчас находится за границей. Производство по делу началось в августе.

В прошлом году юморист попал в скандал, когда выяснилось, что его жена когда-то была вебкам-моделью. Сам Комиссаренко заявил, что ничего не знал о прошлом своей избранницы и что она соврала ему, когда он напрямую попросил подробностей.

Ранее в Самаре отменили выступление другого стендап-комика - Гурама Демидова. Причиной стала богохульная шутка об Иисусе Христе.

Белоруссия Суд Слава Комиссаренко
24 декабря 2024, 13:02
Моряков тонущего судна Ursa Major спасали два испанских и один российский корабль
Соцсети
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В операции по спасению моряков с потерпевшего крушение торгового судна Ursa Major принимали участие два испанских и один российский корабль. Об этом сообщило издание Maritime Ехесutive.

По данным автоматической идентификационной системы, на помощь экипажу пришел испанский военный корабль, а также суда Clara Campoamor и Sparta. Российский сухогруз Ursa Major затонул 23 декабря в международных водах между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении. Двое моряков пропали без вести, еще 14 членов экипажа спасли. Их перевезли в испанский город Картахена.

Газета La Verdad сообщила, что район крушения судна признали опасным для судоходства.

Бывший генеральный директор компании ООО «СК-Юг» - владельца сухогруза - рассказал 360.ru, что никаких происшествий с Ursa Major раньше не происходило. Он назвал судно хорошим пароходом, с которым никогда не возникло проблем.

Корабль шел из Санкт-Петербурга во Владивосток и должен был прибыть в порт 22 января.

Корабли Россия Испания Крушение российского сухогруза Ursa Major
24 декабря 2024, 09:51
Боевики подожгли рождественскую елку в Сирии
Unsplash
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Восемь иностранных боевиков в Сирии подожгли рождественскую елку. Об этом сообщило издание Al-Watan.

Дерево попытались спалить в городе Скальбия в провинции Хама. Поджог совершили спустя два дня после установки ели, рассказал настоятель христианской общины Магер Хаддад. По его словам, злоумышленников уже задержали.

«Елка вместе с праздничной иллюминацией будут восстановлены», - пообещал Хаддад.

В конце ноября новогодняя елка загорелась в Москве. Пожар вспыхнул на Переяславской улице в Мещанском районе. На место прибыли экстренные службы, дерево оперативно потушили. Информации о пострадавших не поступало.

Сирия Боевики Захват власти в Сирии
24 декабря 2024, 09:26
Российское судно Ursa Major затонуло в Средиземном море
Unsplash
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Российский торговый корабль Ursa Major потерпел бедствие в международных водах между Испанией и Алжиром. Об этом сообщило издание El Español.

По его данным, крушение в Средиземном море произошло после взрыва в машинном отделении судна. В результате двое членов экипажа пропали без вести. Спасателям удалось вытащить из воды 14 человек, их доставили в испанский город Картахена.

Ursa Major - большое грузовое судно, построенное в 2009 году. Оно вышло из Санкт-Петербурга 12 дней назад. Корабль следовал во Владивосток и должен был прибыть туда 22 января.

Ранее в Керченском проливе потерпели крушение два танкера с нефтью. Судно «Волгонефть 212» село на мель, а «Волгонефть 239» легло в дрейф. В результате ЧП погиб один человек - опытный моряк Данил Саблин. Он был мотористом и нес вахты в машинном отделении как помощник механика.

Российский торговый корабль Ursa Major потерпел бедствие в международных водах между Испанией и Алжиром. Об этом сообщило издание El Español.

Санкт-Петербург Корабли Россия Испания Владивосток
24 декабря 2024, 09:04
Эрдоган собрался в Сирию с официальным визитом
Global Look Press
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Сирию с большой делегацией. Об этом сообщила правительственная газета Hürriyet.

Турецкий лидер отправится в Сирию с делегацией министров, курирующих различные отрасли экономики и отвечающих за инвестиции.

«В Сирии будет быстро сформировано временное правительство. Президент Эрдоган посетит Дамаск с многочисленной делегацией, в которую войдут министры инвестиций», - сообщило издание.

В канцелярии турецкого лидера РИА «Новости» заявили, что точные даты планируемой поездки пока уточняются. Газета Türkiye писала, что Эрдоган может посетить в Дамаск в течение 15 дней.

Столицу Сирии уже посещали глава Национальной разведывательной организации (MİT) Турции Ибрагим Калын и глава МИД Хакан Фидан.

Ранее в Сети появилась видеозапись с выступлением Эрдогана. Во время речи он отметил, что Идлиб, Алеппо, Ракка и Дамаск якобы станут турецкими провинциями, как Хатай, Антеп и Урфа.

Позже дипломатический источник издания в Анкаре рассказал, что турецкого лидера неправильно поняли. На съезде правящей партии Эрдоган говорил о братских отношениях с местным населением сирийских регионов.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Сирию с большой делегацией. Об этом сообщила правительственная газета Hürriyet.

Турция Сирия Реджеп Эрдоган Захват власти в Сирии

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