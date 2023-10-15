Командующий ВВС Израиля объяснил задачу ударов по сектору Газа

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«Мы закладываем основу для наиболее эффективных наземных маневров», - пояснил он, уточнив, что военные стремятся устранить как можно больше угроз и на суше, и в воздухе.

По его словам, сейчас ВВС сделают все необходимое и «самым агрессивным образом», чтобы в случае проведения наземной операции обеспечить успех для последующих маневров.

«Мы обеспечим наилучшее наземное вторжение, что дало бы нашим войскам оперативную свободу», - добавил он.

Бар указал, что внимание авиации сосредоточено на южном направлении, вокруг палестинского анклава. Но при необходимости отпор дадут и на северных рубежах, где Израиль фиксирует обстрелы с ливанской территории , подчеркнул командующий ВВС.

«Военно-воздушные силы <…> распределены сбалансированным образом <…>, чтобы иметь возможность отвечать авиаударами и атаковать там, где это необходимо», - заключил он.

Удары, которые ЦАХАЛ сейчас наносит по территории сектора Газа, подразумевают подготовку к следующему этапу - наземной операции в анклаве. С таким заявлением выступил командующий ВВС страны генерал-майор Томер Бар, сообщила The Jerusalem Post.