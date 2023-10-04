Командующий ВВС Индии назвал сроки завершения поставок стране С-400

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Чаудхари сообщил, что Индия заключила с Россией контракт на пять ЗРК, три из них страна уже получила. По словам командующего индийскими ВВС, поставки осложнила ситуация на Украине.

«Мы уверены, что в течение следующего года получим остальные системы С-400», - сказал маршал авиации.

Чаудхари добавил, что Индия разрабатывает проект «Куша», предполагающий создание национальной системы противовоздушной обороны большой дальности. Минобороны страны разрешило индийским ВВС разработать пять ЗРК, которые называют отечественной версией российских С-400.

Страны заключили контракт на поставку пяти полковых комплектов систем С-400 осенью 2018 года во время визита президента России Владимира Путина в Индию. Стоимость ЗРК по этому соглашению составила 5,43 миллиарда долларов.