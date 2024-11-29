Командование сирийской армии перебросило подкрепление в Алеппо и Идлиб

Круиз в Антарктиду из Кейпатауна на корабле SH DIANA не задался с самого начала, но пассажиры не обратили на это особого внимания. Когда путешествие сорвалось из-за сломанного двигателя, экипаж стал напрямую хамить находившимся на борту людям, рассказал 360.ru пассажир корабля Илья.

Организаторы обещали российским и китайским туристам совершить увлекательное и комфортное путешествие из ЮАР в аргентинский порт Ушуая через Антарктиду, отметил он.

«Очень интересный круиз, хорошая и увлекательная программа должна была быть, много высадок. Продавался он действительно очень хорошо», - объяснил мужчина.

Россиянин добавил, что уже в Кейптауне возникли некоторые неполадки. По его словам, лайнер не мог курсировать с необходимой скоростью, и не успевал прибывать на места остановок по расписанию. Экипаж уверял пассажиров, что задержки произошли из-за погодных условий, а не из-за проблем с судном, подчеркнул собеседник 360.ru.

По его словам, капитан корабля сменил курс и отказался двигаться в Антарктиду, в ответ на что туристы потребовали объяснить ситуацию.

«Разговаривал достаточно нагло, хамским образом, находясь у барной стойки», - заявил россиянин.

В знак протеста три пассажира объявили голодовку. Только после этого компания согласилась возместить часть стоимость круиза.

«Абсолютно поражает хамское поведение команды. В частности, экспедиционный лидер подошел к одному из голодающих с вопросом: „А ты знаешь, что ты можешь умереть?“» - рассказал пассажир.

Он обратил внимание на «вопиюще свинское отношение» компании к клиентам и добавил, что перевозчик позиционировал круиз как люксовый.

«Надеюсь, доплывем», - подытожил Илья.

Всего на борту SH DIANA находятся более 170 туристов. Представитель компании подтвердил, что она не получала пока информацию о ЧП с лайнером.