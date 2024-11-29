Командование сирийской армии перебросило подкрепление в Алеппо и Идлиб
Сирийская армия направила дополнительные силы к позициям на линии боевого соприкосновения в провинции Алеппо и Идлиб, где идут бои с террористами. Об этом сообщили в пресс-службе Главного командования армии САР.
Там отметили, что подкрепление поможет военным отразить атаки боевиков. Правительственная армия уже вернула контроль над рядом территорий. Военные продолжат вытеснять террористов, использующих различные виды тяжелого и среднего вооружения.
«Наши вооруженные силы продолжают укреплять живой силой и техникой все позиции на линиях боевого соприкосновения», - подчеркнули в Главном командовании сирийской армии.
Ранее из-за обстрелов северо-запада страны погибли 27 мирных жителей , среди которых были дети. Заместитель координатора ООН по оказанию гуманитарной помощи в Сирии Дэвид Карден выразил опасение в связи с обстановкой в районе границы с Турцией.