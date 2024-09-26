26 сентября 2024, 17:54

Командира воздушных сил «Хезболлы» убили в Бейруте

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Армия обороны Израиля точечным ударом ликвидировала командира воздушных сил «Хезболлы» Мухаммеда Хусейна Срура. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Израильские военные также показали кадры, предположительно, нанесения удара.

Накануне ЦАХАЛ сообщил о ликвидации командира ракетных войск «Хезболлы» Ибрагима Кубейси. По его словам, истребители атаковали этаж здания, в котором находился военачальник. Само движение подтвердило гибель командира.

Агентство Bloomberg сообщило, что Израиль не хочет проводить наземную операцию в Ливане, а вместо этого планирует обескровить «Хезболлу» , чтобы та больше не могла наносить ракетные удары. Такую тактику объясняют репутационными потерями ЦАХАЛ после событий в октябре прошлого года.

Израиль Ливан
26 сентября 2024, 19:01
«Это безответственно». США резко ответили на обновление ядерной доктрины России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Изменения в ядерной доктрине России, о которых заявил президент РФ Владимир Путин, являются безответственным шагом. Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен, его слова привело агентство Reuters.

По мнению Блинкена, такое решение безответственно и несвоевременно, особенно на фоне проходящей в Нью-Йорке Генеральной Ассамблеи ООН. Он отметил, что в кулуарах мировые лидеры обсуждают глобальные кризисы.

«Сейчас особенно важно осудить это решение, когда весь мир собрался и говорит о необходимости большего разоружения и нераспространения», - отметил госсекретарь США.

Путин объявил о внесении изменений в документы о политике ядерного сдерживания в минувшую среду, 25 сентября. Он подчеркнул, что Россия оставит за собой право на применение ядерного оружия при получении данных о массированной атаке средств воздушно-космического нападения.

Ядерное оружие США Россия Владимир Путин Генассамблея ООН
26 сентября 2024, 18:22
В БРИКС договорились о создании Форума глав налоговых служб стран объединения
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Москве прошло заседание глав налоговых администраций стран БРИКС, по итогам которого подписали рамочное соглашение по учреждению Форума налоговых служб государств объединения. Об этом рассказали в пресс-службе ФНС.

С приветственным словом к участникам заседания обратился премьер-министр России Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что успешная деятельность налоговых ведомств невозможна без эффективного взаимодействия, одну из самых важных ролей в котором играет их руководство.

«Очень многое делается для формирования единых подходов налогового администрирования, разработки правил налогообложения, которые понятны для людей, для бизнеса, переводов в цифровой формат сервисов», - сказал глава кабмина.

Результат этой работы, добавил Мишустин, ощущается в масштабе всех государств БРИКС. Налоги он назвал основой финансовой стабильности для каждой страны и заметил, что от регулирования в этой сфере напрямую зависит рост экономик, улучшение делового и инвестиционного климата.

Глава ФНС России Даниил Егоров поблагодарил делегации за работу над Рамочным соглашением глав налоговых служб стран БРИКС. Он особо отметил вклад коллег из ЮАР, ставших авторами проекта документа.

«Подписание соглашения станет новым этапом развития нашего взаимодействия. Оно закладывает основы регулярного управления совместными проектами для достижения практических результатов», - указал Егоров.

По его словам, опыт 2024 года и прошлых лет показал, что у налогового сотрудничества БРИКС есть высокий потенциал для развития. Объединение способно ставить перед собой новые амбициозные задачи.

На заседании подписали Рамочное соглашение по учреждению Форума налоговых служб стран БРИКС. Вместо ежегодных встреч экспертов и руководителей налоговых ведомств начнется регулярная деятельность рабочих групп по совершенствованию налогового администрирования в направлении «Люди, Данные и Технологии». Документом создали структуру управления налоговой повесткой БРИКС и систематизировали механизм сотрудничества членов объединения.

Даниил Егоров сказал, что в будущем работа Форума глав налоговых служб стран БРИКС погрузится в вопросы актуальной международной повестки.

«Цель - быть более представленными на международных площадках и своевременно реагировать на продвижение международных налоговых мер», - заключил руководитель ФНС.

Налоги Михаил Мишустин Даниил Егоров БРИКС
26 сентября 2024, 18:20
В России напомнили о готовности поставлять газ по уцелевшей ветке «Северных потоков»
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Россия готова начать поставки газа в Европу по уцелевшей ветке по газопроводам «Северный поток» и «Северный поток — 2». Об этом заявил вице-премьер российского правительства Александр Новак, сообщил ТАСС.

«Мы неоднократно говорили, что Россия готова, если будет желание наших партнеров», - сказал он.

По словам Новака, нужно провести международное расследование диверсии на газопроводах, в котором должна принять участие российская сторона. Вице-премьер также отметил, что все прекрасно понимают, кто был инициатором теракта.

В январе Новак заявил, что специалисты продолжают изучать состояние ниток газопроводов «Северный поток» и «Северный поток - 2» после диверсии. Предварительные сроки окончания проверки на тот момент были не известны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о причастности ряда стран к подрыву «Северных потоков».

Это подтвердили данные российских спецслужб.

Россия готова начать поставки газа в Европу по уцелевшей ветке по газопроводам «Северный поток» и «Северный поток - 2». Об этом заявил вице-премьер российского правительства Александр Новак, сообщил ТАСС.

Газопровод Северный поток — 2 Европа Россия Северный поток
26 сентября 2024, 13:25
Премьер Грузии высказался о независимости Абхазии и Южной Осетии
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил мнение, что Абхазии и Южной Осетии необходимо жить в единой стране. Об этом он сказал в ходе выступления на 79-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

Политик подчеркнул, что обращается к жителям обеих стран для восстановления разрушенных мостов.

«Все шаги Грузии направлены только на то, чтобы помочь своему народу. Чтобы однажды мы могли все вместе жить в развитой, единой и счастливой Грузии», - заявил он.

В ночь на 8 августа 2008 году грузинская армия нанесла удар из установок залпового огня «Град» по территории Южной Осетии. Россия оперативно ввела войска для защиты мирного населения и вытеснила оттуда грузинских военных. В тот же месяц она признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, которая также являлась бывшей автономией Грузии.

Ранее в Абхазии заявили, что Россия в 2008 году защитила республику.

Грузия Абхазия Южная Осетия

Новости по теме