Командир спецназа КСИР появился на публике после сообщений о гибели

Каани приехал в тегеранский аэропорт Мехрабад, чтобы встретить тело сослуживца, генерал-майора Аббаса Нилфорушана, погибшего в Бейруте в конце сентября. Его заметили на кадрах рядом с родными убитого.

До этого агентство Reuters сообщало, что генерал не выходил на связь после израильской атаки по ливанской столице 4 октября.

В самом КСИР тем временем предупредили, что на случай вступления в вооруженный конфликт у иранского командования есть несколько планов. Какой из них выберут, будет зависеть от действий Израиля.