Ком в горле Палестины. Следы Украины и Ирана увидели в ситуации вокруг Израиля
Израиль давно стал комом в горле не только Палестины, но и ряда соседних стран — Ирана, Саудовской Аравии и Сирии. Именно они вместе с Украиной снабдили сектор Газа большим количеством западного вооружения. При этом израильские спецслужбы допустили большую ошибку, упустив из поля зрения момент оснащения арабского государства военной мощью. Об этом «360» заявил политолог Данила Гуреев.
Новый виток старого конфликта Политолог напомнил, что у Палестины есть особые регионы - сектор Газа и западный берег реки Иордан. Еврейская община старалась особо не трогать данные территории.
«Это небольшой участок. Практический каждый регион в европейской России по площади больше, чем совокупность всех этих территорий. Однако плотность населения там серьезная. В секторе Газа проживало большое количество человек, в первую очередь палестинцев, которые были буквально загнаны туда еврейской общиной - условиями побед евреев в предыдущих конфликтах», - объяснил Гуреев.
По его словам, до начала недавних боевых действий противоречия между сектором Газа и Тель-Авивом никуда не исчезали - это был вялотекущий конфликт.
«Это не было открытым противостоянием двух наций. Однако сейчас произошло новое разжигание конфликта. Было понятно, что рано или поздно он вспыхнет», - констатировал эксперт.
Причастность Украины и Ирана Гуреев обратил внимание, что оборона и разведка Израиля пропустили момент начала нового витка конфликта. И сторона, оснащенная менее технологическим вооружением, смогла взять вверх в первые два дня после начала атак.
Политолог напомнил, что ситуация не стала уникальной, так как в самом начале спецоперации украинские боевики продавали БТР, которые им предоставили Чехия и Польша. Еще тогда стало очевидно, что часть вооружений будет перетекать на черные рынки и оседать в том числе на территории сектора Газа. Другие арабские страны также помогли Палестине с военным оснащением.
«Израиль является комом в горле не только у сектора Газа, но и у ближайших соседей - Ирана, Сирии, Египта и Саудовской Аравии. Эти страны напрямую выступают как противники Тель-Авива», - уточнил Гуреев.
Европа может кардинально изменить ситуацию Несмотря на перевес в сторону сектора Газа, нельзя сказать о том, что в перспективе события будут развиваться таким же образом, обратил внимание политолог. Израиль обладает большим мобилизационным потенциалом и военной силой. Эксперт предположил, что помощь со стороны европейских коллег не заставит себя ждать.
«Я делаю ставку, что ситуация кардинально поменяется. И Израилю удастся решить все военные проблемы. Вопрос лишь в том, какую цену заплатит страна - не только военными потерями, но и гражданскими. Ведь сейчас происходит бессовестное кровопролитие с обеих сторон, которое не могут сдержать какие-либо моральные принципы», - заключил Гуреев.
Ранее о вероятном использовании поставляемого Украине оружия на Ближнем Востоке высказалась конгрессвумен США Марджори Тейлор-Грин. По ее слова, американское вооружение , которое было замечено в руках боевиков ХАМАС во время недавнего нападения на Израиль, могло попасть с Украины или из Афганистана.