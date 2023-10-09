Ком в горле Палестины. Следы Украины и Ирана увидели в ситуации вокруг Израиля

09 октября 2023, 15:55
РИА «Новости»
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Израиль давно стал комом в горле не только Палестины, но и ряда соседних стран — Ирана, Саудовской Аравии и Сирии. Именно они вместе с Украиной снабдили сектор Газа большим количеством западного вооружения. При этом израильские спецслужбы допустили большую ошибку, упустив из поля зрения момент оснащения арабского государства военной мощью. Об этом «360» заявил политолог Данила Гуреев.

Новый виток старого конфликта Политолог напомнил, что у Палестины есть особые регионы - сектор Газа и западный берег реки Иордан. Еврейская община старалась особо не трогать данные территории.

«Это небольшой участок. Практический каждый регион в европейской России по площади больше, чем совокупность всех этих территорий. Однако плотность населения там серьезная. В секторе Газа проживало большое количество человек, в первую очередь палестинцев, которые были буквально загнаны туда еврейской общиной - условиями побед евреев в предыдущих конфликтах», - объяснил Гуреев.

По его словам, до начала недавних боевых действий противоречия между сектором Газа и Тель-Авивом никуда не исчезали - это был вялотекущий конфликт.

«Это не было открытым противостоянием двух наций. Однако сейчас произошло новое разжигание конфликта. Было понятно, что рано или поздно он вспыхнет», - констатировал эксперт.

Причастность Украины и Ирана Гуреев обратил внимание, что оборона и разведка Израиля пропустили момент начала нового витка конфликта. И сторона, оснащенная менее технологическим вооружением, смогла взять вверх в первые два дня после начала атак.

Политолог напомнил, что ситуация не стала уникальной, так как в самом начале спецоперации украинские боевики продавали БТР, которые им предоставили Чехия и Польша. Еще тогда стало очевидно, что часть вооружений будет перетекать на черные рынки и оседать в том числе на территории сектора Газа. Другие арабские страны также помогли Палестине с военным оснащением.

«Израиль является комом в горле не только у сектора Газа, но и у ближайших соседей - Ирана, Сирии, Египта и Саудовской Аравии. Эти страны напрямую выступают как противники Тель-Авива», - уточнил Гуреев.

Европа может кардинально изменить ситуацию Несмотря на перевес в сторону сектора Газа, нельзя сказать о том, что в перспективе события будут развиваться таким же образом, обратил внимание политолог. Израиль обладает большим мобилизационным потенциалом и военной силой. Эксперт предположил, что помощь со стороны европейских коллег не заставит себя ждать.

«Я делаю ставку, что ситуация кардинально поменяется. И Израилю удастся решить все военные проблемы. Вопрос лишь в том, какую цену заплатит страна - не только военными потерями, но и гражданскими. Ведь сейчас происходит бессовестное кровопролитие с обеих сторон, которое не могут сдержать какие-либо моральные принципы», - заключил Гуреев.

Ранее о вероятном использовании поставляемого Украине оружия на Ближнем Востоке высказалась конгрессвумен США Марджори Тейлор-Грин. По ее слова, американское вооружение , которое было замечено в руках боевиков ХАМАС во время недавнего нападения на Израиль, могло попасть с Украины или из Афганистана.

Чехия Израиль Египет Саудовская Аравия Сирия Европа Евросоюз Украина Польша Иран Конфликт Израиля и Палестины
Германия «лидировала» в высылке российских дипломатов — посол Нечаев
23 октября 2023, 12:33
Википедия
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Германия стала лидером по числу высланных сотрудников дипломатических представительств РФ. Разрушение российско-немецких отношений стало делом рук ФРГ, заявил в интервью ТАСС посол России Сергей Нечаев.

Нечаев напомнил, что Германия отозвала согласие на функционирование четырех из пяти генконсульств России на своей территории. До 31 декабря 2023 года эти диппредставительства прекратят свою работу.

«Деградация двусторонних отношений - не наш выбор. Инициатива их разрушения исходит из Берлина», - подчеркнул российский посол.

Он также высказался о так называемых «красных линиях», которые немецкое руководство беспрепятственно переступило в вопросах высылки дипломатов РФ и расследования терактов на «Северных потоках».

«Мы давно не ориентируемся на красные линии Берлина. Большинство когда-то незыблемых для Германии табу нарушено», - подчеркнул дипломат.

Он отдельно затронул тему возможной передачи киевскому режиму ракет Taurus, указав на ширину номенклатуры ФРГ в военных поставах.

«Она включает современные системы ПВО/ПРО, артиллерию, тяжелые танки, РСЗО. По Taurus правительство ФРГ пока проявляет сдержанность», - уточнил Нечаев.

Несмотря на это, он заявил, что Россия должна быть готова к любому развитию ситуации.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание на странную реакцию Германии после подрыва «Северных потоков». Она отметила, что ни один немецкий политик не уточнил у американских коллег детали произошедшего. Дипломат подчеркнула, что такое поведение ФРГ говорит о полной потери ее суверенитета.

Германия Дипломатия Россия
НАТО нарушит международное право во время расследования ЧП на Balticconnector
23 октября 2023, 11:55
РИА «Новости»
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Возможное решение стран Североатлантического альянса об остановке прохода кораблей России по Балтийскому морю во время расследования повреждения газопровода Balticconnector станет грубейшим нарушением международного права. Коллективный Запад должен осознать серьезность последствий этого шага, заявил заместитель главы МИД РФ Александр Грушко. Его процитировал ТАСС.

«Это будет грубейшим нарушением международного права транспорта и мореходства, о чем страны НАТО, <…>, любят повторять на каждом углу», - высказался Грушко.

Он подчеркнул, что Альянс давно грезит мечтами о превращении Балтийского моря в свое внутреннее озеро. Однако Россия не допустит такого исхода событий.

«Мы знаем, что некоторые политики <…> мечтают превратить Балтийское море во внутреннее озеро НАТО. Этого не будет, не будет никогда», - заключил замминистра.

Ранее Александр Грушко призвал НАТО направить усилия, которые он прилагает для расследования повреждения Balticconnector , на выяснение обстоятельств подрыва российских «Северных потоков».

До этого российский лидер Владимир Путин назвал «чушью собачьей» попытки западных стран переложить вину за ЧП на Balticconnector на РФ. По его словам, единственной целью западных политиков стало отвлечение внимания от теракта на нитках «Северных потоков».

Газ Россия Запад НАТО МИД РФ Балтийское море
Армия обороны Израиля пленила тысячу сторонников ХАМАС
23 октября 2023, 11:48
Википедия
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Армия обороны Израиля нанесла удары по командным центрам, тоннелям и наблюдательным пунктам боевиков. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари объявил, что военные взяли в плен более тысячи сторонников палестинского движения ХАМАС, некоторые из которых погибли, сообщил ТАСС.

«У нас более одной тысячи убитых и пленных - все они сторонники ХАМАС», - сказал он.

За последние сутки израильские военные поразили более 320 военных объектов в секторе Газа. ЦАХАЛ ударил по тоннелям, где скрывались боевики, десяткам оперативных командных центров, наблюдательным пунктам и комплексам. Военные уничтожили десятки пусковых установок минометов и противотанковых ракет.

В Ливане израильские подразделения ударили по террористической ячейке и пусковому пункту противотанковых ракет, которые планировали направить на приграничный город Шломи.

ЦАХАЛ отменит наземную операцию, если боевики ХАМАС сдадутся в плен и отпустят заложников. По последним данным, в сектор Газа насильно увезли 212 человек.

Конфликт Израиля и Палестины
Россия и Турция продолжили контакты об урегулировании конфликта Израиля и Палестины
23 октября 2023, 11:46
РИА «Новости»
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Россия и Турция поддерживают контакты по дипломатическим каналам по вопросу урегулирования эскалации конфликта Израиля и Палестины. С таким заявлением выступил замглавы МИД РФ Александр Грушко, сообщил ТАСС.

«Разумеется, в этой ситуации задействованы дипломатические каналы, мы находимся в контакте со всеми нашими партнерами, со всеми игроками», - подчеркнул он.

Грушко добавил, что позиция России хороша известна. Ее ранее излагал и президент РФ, и МИД страны, указал замглавы министерства.

Суть позиции в том, что преодоление кризиса, по словам Грушко, не представляется возможным без урегулирования ключевой проблемы на основе создания двух государств в соответствии с резолюциями Совбеза ООН и резолюциями Генеральной Ассамблеи всемирной организации.

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан сообщал, что турецкая сторона намерена предложить участникам Организации исламского сотрудничества обсудить идею участия в разрешении конфликта Израиля и Палестины.

Турция Израиль Россия Конфликт Израиля и Палестины

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