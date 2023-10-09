Ком в горле Палестины. Следы Украины и Ирана увидели в ситуации вокруг Израиля

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Новый виток старого конфликта Политолог напомнил, что у Палестины есть особые регионы - сектор Газа и западный берег реки Иордан. Еврейская община старалась особо не трогать данные территории.

«Это небольшой участок. Практический каждый регион в европейской России по площади больше, чем совокупность всех этих территорий. Однако плотность населения там серьезная. В секторе Газа проживало большое количество человек, в первую очередь палестинцев, которые были буквально загнаны туда еврейской общиной - условиями побед евреев в предыдущих конфликтах», - объяснил Гуреев.

По его словам, до начала недавних боевых действий противоречия между сектором Газа и Тель-Авивом никуда не исчезали - это был вялотекущий конфликт.

«Это не было открытым противостоянием двух наций. Однако сейчас произошло новое разжигание конфликта. Было понятно, что рано или поздно он вспыхнет», - констатировал эксперт.

Причастность Украины и Ирана Гуреев обратил внимание, что оборона и разведка Израиля пропустили момент начала нового витка конфликта. И сторона, оснащенная менее технологическим вооружением, смогла взять вверх в первые два дня после начала атак.

Политолог напомнил, что ситуация не стала уникальной, так как в самом начале спецоперации украинские боевики продавали БТР, которые им предоставили Чехия и Польша. Еще тогда стало очевидно, что часть вооружений будет перетекать на черные рынки и оседать в том числе на территории сектора Газа. Другие арабские страны также помогли Палестине с военным оснащением.

«Израиль является комом в горле не только у сектора Газа, но и у ближайших соседей - Ирана, Сирии, Египта и Саудовской Аравии. Эти страны напрямую выступают как противники Тель-Авива», - уточнил Гуреев.

Европа может кардинально изменить ситуацию Несмотря на перевес в сторону сектора Газа, нельзя сказать о том, что в перспективе события будут развиваться таким же образом, обратил внимание политолог. Израиль обладает большим мобилизационным потенциалом и военной силой. Эксперт предположил, что помощь со стороны европейских коллег не заставит себя ждать.

«Я делаю ставку, что ситуация кардинально поменяется. И Израилю удастся решить все военные проблемы. Вопрос лишь в том, какую цену заплатит страна - не только военными потерями, но и гражданскими. Ведь сейчас происходит бессовестное кровопролитие с обеих сторон, которое не могут сдержать какие-либо моральные принципы», - заключил Гуреев.

Ранее о вероятном использовании поставляемого Украине оружия на Ближнем Востоке высказалась конгрессвумен США Марджори Тейлор-Грин. По ее слова, американское вооружение , которое было замечено в руках боевиков ХАМАС во время недавнего нападения на Израиль, могло попасть с Украины или из Афганистана.