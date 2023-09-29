Колоссальный позор. Ради чего Западу был нужен Мюнхенский сговор

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Конечно, чехи не особо страдали под германским сапогом, ведь это такой народ, что его главные ценности - пиво и кнедлики, а этого до самого конца войны было достаточно. И чехи упорно и прилежно трудились на благо рейха, клепая оружие и боеприпасы, чтобы убивать солдат Красной армии. Но это уже другой разговор. А мы вернемся к 1938 году.

Далее - его прямая речь.

Этого можно было избежать, если бы Великобритания и Франция, бывшие в то время куда сильнее Германии в военном плане, пригрозили бы Гитлеру войной.

И вот 30 сентября 1938 года открылись ворота для большой войны против СССР. Франция и Великобритания не рассчитывали, что Германия сначала захватит Польшу, так как отношения между этими двумя странами были дружественными.

И Польша так же, как и Германия, собиралась участвовать в большой войне против СССР, но у Гитлера на Польшу были свои планы. Кстати, Польшу Великобритания и Франция тоже не защитили, по сути, сдав ее Гитлеру.

29–30 сентября. Демократический мир скормил нацистскому чудовищу Чехословакию. Скормил под красивые лозунги о желании прочного мира. Целую страну предали и обрекли на оккупацию.

Сейчас этот колоссальный позор пытаются обелить, выдавая его за стремление к миру, но все поведение западных стран указывало на то, что они хотят войны.

И они ее получили, правда, не совсем в том виде, на который рассчитывали.

Правда, западники забыли: если ты вскармливаешь с руки бешеного пса, это не значит, что он потом кормящего не укусит. И вскармливание шло полным ходом.

Западные банкиры, промышленники, активно инвестировали в Третий рейх, который неприкрыто растил свою военную мощь.

В том числе и для этого Гитлеру была необходима индустриально развитая Чехословакия. Ее ему и скормили. Польша тоже умудрилась откусить свой кусочек.