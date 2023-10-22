Колонна грузовиков с гумпомощью въехала в Газу через КПП «Рафах»

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По его данным, среди большегрузов три - от египетского общества Красного Полумесяца.

КПП «Рафах» на границе Египта с Газой открыли для доставки гуманитарной помощи жителям палестинского анклава 21 октября. Накануне в сектор Газы через «Рафах» прибыли первые 20 грузовиков с гумпомощью. Их разгрузили рядом с КПП со стороны Палестины. В машинах были медицинские препараты и товары первой необходимости. При этом об эвакуации раненых из сектора Газа в Египет договориться еще не удалось.

Ранее представители палестинского Красного Полумесяца пожаловались на то, что через КПП не д опустили к отправке в сектор Газа бензовозы с топливом. Горючее необходимо жителям для генераторов, так как из-за обстрелов многие районы остались без электроснабжения.