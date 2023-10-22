Колонна грузовиков с гумпомощью въехала в Газу через КПП «Рафах»
Вторую партию гуманитарной помощи для жителей сектора Газа ввезли в анклав на 17 грузовых автомобилях. Колонна проехала через контрольно-пропускной пункт «Рафах» на границе с Египтом, сообщил канал Al-Qahera al-Ihbariya.
По его данным, среди большегрузов три - от египетского общества Красного Полумесяца.
КПП «Рафах» на границе Египта с Газой открыли для доставки гуманитарной помощи жителям палестинского анклава 21 октября. Накануне в сектор Газы через «Рафах» прибыли первые 20 грузовиков с гумпомощью. Их разгрузили рядом с КПП со стороны Палестины. В машинах были медицинские препараты и товары первой необходимости. При этом об эвакуации раненых из сектора Газа в Египет договориться еще не удалось.
Ранее представители палестинского Красного Полумесяца пожаловались на то, что через КПП не д опустили к отправке в сектор Газа бензовозы с топливом. Горючее необходимо жителям для генераторов, так как из-за обстрелов многие районы остались без электроснабжения.