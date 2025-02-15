15 февраля 2025, 08:18

Коллективного Запада больше нет. Итоги конференции в Мюнхене оценили в Совфеде

РИА «Новости»
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Вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев по итогам Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что коллективного Запада больше не существует. Об этом он написал в Telegram-канале.

«Коллективного Запада больше не существует. Так можно обозначить исход не закончившейся, но уже провалившейся Мюнхенской конференции», - сообщил политик.

Косачев отметил, что конференцию создали еще в 1693 году, спустя несколько месяцев после Карибского кризиса для поддержания единства Запада. Однако затем она превратилась в площадку, где США во главе НАТО обучали навыкам трансатлантической солидарности своих европейских союзников.

«Солидарность - красивое слово. Но для коллективного Запада со временем концепция выродилась в примитивное „рука руку моет“, когда любые безумства внутри и любые нарушения права вовне сходили с рук нарушителям по принципу „это наш сукин сын“», - добавил сенатор.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова указала на неестественное поведение президента Украины Владимира Зеленского Мюнхенской конференции. У Зеленского при общении с прессой то бегали глаза, то вздрагивала голова.

Запад
15 февраля 2025, 02:21
Трамп повесил в Белом доме свое фото при аресте
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Фотографию президента США Дональда Трампа, которую сделали при его аресте в Джорджии в 2023 году, повесили в Белом доме. Об этом сообщила газета Daily Mail.

«Фотография президента Дональда Трампа помещена в рамку и висит прямо у Овального кабинета», - уточнили в публикации.

Снимок заметили во время переговоров президента США и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Авторы статьи предположили, что Трамп распорядился повесить фотографию в Белом доме, чтобы каждый, кто входит в комнату, понимал, как далеко политик продвинулся со дня своего ареста.

Известный снимок сделали в августе 2023 года, когда Трамп провел около 30 минут под стражей по обвинению в сговоре. Его освободили под залог в 200 тысяч долларов.

Ранее скульптурный портрет Дональда Трампа предложили добавить на гору Рашмор в честь его выдающихся достижений. На на известном рельефе высечены скульптурные изображения четырех президентов США - Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна.

США Белый дом в США Дональд Трамп
14 февраля 2025, 23:09
Европейцев призвали потерпеть Маска несколько месяцев
РИА «Новости»
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Европейцам нужно «потерпеть» несколько месяцев главу Департамента эффективности государственного управления Илона Маска. Об этом заявил на Мюнхенской конференции по безопасности вице-президент США Джей Ди Вэнс, сообщил RT.

«Если американская демократия может выдержать 10 лет ворчания активистки Греты Тунберг, то вы, ребята, потерпите несколько месяцев Илона Маска», - отметил Вэнс.

По его мнению, Евросоюзу придется смириться с постами американского миллиардера. Вице-президент назвал демократию проявлением голосов граждан, которые «нельзя заглушить».

Бизнесмен ранее заявил, что деятельность НАТО нужно тщательно пересмотреть. Также Илон Маск обновил статус своего профиля в соцсети X, назвав себя «технической поддержкой Белого дома».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц раскритиковал американского предпринимателя за поддержку крайне правых немецких политиков. Он назвал взгляды Маска неприемлемыми, несмотря на его статус.

США Илон Маск Грета Тунберг
14 февраля 2025, 22:29
В МИД КНР назвали Россию незаменимым поставщиком газа
РИА «Новости»
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Глава МИД КНР Ван И заявил, что страна продолжит покупать российский газ, так как другие государства не смогут заменить Россию в качестве поставщика. Об этом он сказал на полях Мюнхенской конференции по безопасности, сообщило РИА «Новости».

«Вы спросили, может ли Китай перестать покупать газ у России, а я хотел бы спросить вот что: если Китай не будет покупать газ у РФ, то какая страна сможет поставлять столько газа, чтобы удовлетворить потребности китайского народа?» - заявил дипломат.

Ван И добавил, что покупать у России энергоресурсы безопасно. Другие же страны склонны политизировать торговые отношения и даже давить на Китай.

По словам главы внешнеполитического ведомства КНР, они не могут этого допустить, так как несут ответственность перед китайским народом.

Кроме того, Ван И призвал участников конференции придерживаться принципов, закрепленных в Уставе ООН, а именно: «выстраивать наши отношения», чтобы в мире не воцарились конфронтация и хаос.

Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в Мюнхене сравнил лидеров ЕС с «оленями, попавшими в свет фар».

Германия Дипломатия Газ Европа Россия Евросоюз Китай
14 февраля 2025, 22:16
Hyundai задумался о возвращении в Россию
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На фоне переговоров между Россией и США южнокорейские компании начали прорабатывать пути возможного возвращения на российский рынок. Об этом сообщило издание Yonhap.

По данным журналистов, Hyundai Motor Group допустил обратный выкуп завода в Петербурге.

«В случае мира на Украине, Hyundai Motors, скорее всего, выкупит проданный завод и вновь выйдет на российский рынок», - отметили в сообщении.

По словам источника, в компании не хотят упускать этот рынок, поэтому там рассматривают возможность возобновления производства в РФ.

В публикации отметили, что поскольку китайские бренды быстро заменили оставленные корейскими компаниям позиции, то вернуться на рынок РФ с прежней популярностью будет непросто.

В 2024 году корейский бренд обновил регистрацию в России товарных знаков, относящихся к автомобилям, автокомпонентам и аксессуарам В феврале 2024 года на экс-заводе Hyundai в Петербурге запустили производство автомобилей под новыми брендом Solaris. К концу года предприятие выпустило почти 22 тысяч автомобилей, писали «Известия».

Санкт-Петербург Россия Заводы

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