«Коллективного Запада больше не существует. Так можно обозначить исход не закончившейся, но уже провалившейся Мюнхенской конференции», - сообщил политик.

Косачев отметил, что конференцию создали еще в 1693 году, спустя несколько месяцев после Карибского кризиса для поддержания единства Запада. Однако затем она превратилась в площадку, где США во главе НАТО обучали навыкам трансатлантической солидарности своих европейских союзников.

«Солидарность - красивое слово. Но для коллективного Запада со временем концепция выродилась в примитивное „рука руку моет“, когда любые безумства внутри и любые нарушения права вовне сходили с рук нарушителям по принципу „это наш сукин сын“», - добавил сенатор.

Ранее представитель МИД России Мария Захарова указала на неестественное поведение президента Украины Владимира Зеленского Мюнхенской конференции. У Зеленского при общении с прессой то бегали глаза, то вздрагивала голова.