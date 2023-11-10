«Военное, экономическое и политическое будущее для Украины - это полное разрушение. Страна просто покатится по наклонной вниз. Будущего у этой страны нет», - сказал он.

По мнению Берлетика, западные страны не станут помогать в восстановлении Украины, так как не заинтересованы в ее процветании.

«Украина нужна им лишь в качестве прокси-силы для сдерживания России в конкретный временной отрезок», - добавил бывший морской пехотинец.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отмечал, что Запад несет полную ответственность за развал Украины , потому что инициировал срыв выполнения Минских договоренностей. Глава ведомства подчеркивал, что западные политики избегают публичных профессиональных дискуссий, которые разоблачат их демагогию.