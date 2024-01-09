Количество жертв землетрясения в Японии выросло до 180

До этого сообщали о 168 погибших и о 323 японцах, которые не вышли на связь.

Землетрясения на западе страны начались 1 января. Самые сильные толчки магнитудой 4,6 зафиксировали в префектуре Исикава. Там природное явление разрушило около 250 домов, а из-за начавшихся пожаров пострадали более 300 построек. В регионе начались перебои в электроснабжении, подаче воды и тепла.

Как сообщал телеканал NHK со ссылкой на заявление местного правительства, как минимум 516 человек получили ранения из-за катаклизма.

Telegram-канал РЕН ТВ опубликовал видео с места событий. На нем видны последствия мощного подземного движения. Вода сносила корабли, автомобили и крыши домов. Серьезные повреждения получили дороги. В ликвидации последствий приняли участие японские военные.