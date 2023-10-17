Количество пропавших в зоне палестино-израильского конфликта россиян возросло до 9 человек
Эвакуацию людей из сектора Газа начнут после открытия контрольно-пропускного пункта «Рафах». С 7 октября в зоне палестино-израильского конфликта пропали девять россиян, сообщил посол в Израиле Анатолий Викторов. Его процитировал ТАСС.
Дипломаты, по его словам, внимательно следят за ситуацией и работают над эвакуацией россиян из зоны боевых действий. Анатолий Викторов сообщил, что подготовительную работу завершили. осталось дождаться, когда откроют пограничный переход «Рафах» на юге сектора Газа.