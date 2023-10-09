Количество призванных резервистов назвали в израильской армии
Армия Израиля призвала в свои ряды 300 тысяч резервистов после начала военных действий вокруг сектора Газа. Об этом сообщил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари, его процитировал ТАСС.
«Мы никогда не проводили мобилизацию такого числа резервистов так быстро - 300 тысяч резервистов за 48 часов», - сказал Хагари.
По данным The Washington Post , израильские военнослужащие могут начать наземное вторжение в сектор Газа в ближайшие сутки или двое. Как выяснило издание, израильские власти предположили, что война продлится от двух до трех недель. Также они готовятся к вероятной военной поддержке Палестины со стороны других стран.
Военный представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт ранее сообщил журналистам, что боевики ХАМАС продолжили прибывать в Израиль из сектора Газа. По его словам, количество горячих точек увеличилось до восьми.