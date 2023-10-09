Количество призванных резервистов назвали в израильской армии

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«Мы никогда не проводили мобилизацию такого числа резервистов так быстро - 300 тысяч резервистов за 48 часов», - сказал Хагари.

По данным The Washington Post , израильские военнослужащие могут начать наземное вторжение в сектор Газа в ближайшие сутки или двое. Как выяснило издание, израильские власти предположили, что война продлится от двух до трех недель. Также они готовятся к вероятной военной поддержке Палестины со стороны других стран.

Военный представитель ЦАХАЛ Ричард Хехт ранее сообщил журналистам, что боевики ХАМАС продолжили прибывать в Израиль из сектора Газа. По его словам, количество горячих точек увеличилось до восьми.