Количество погибших при взрыве топлива в Нагорном Карабахе составило 68 человек

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Омбудсмен подчеркнул, что это данные на 22:00 по местному времени (21:00 по московскому).

«Число подтвержденных случаев гибели в результате взрыва составляет 68 (личности 21 человека установлены, остальных нет). Число пострадавших - 290», - сказано в заявлении Степаняна.

Минздрав Армении уточнил заявление главы ведомства Анаит Аванесян о вывозе в республику останков 125 погибших. Там отметили, что это общее число тел, которые доставили из Нагорного Карабаха в Армению, и не каждая смерть связана со взрывом бензохранилища.

Расположенное в районе Степанакерта хранилище топлива взорвалось в минувший понедельник, 25 сентября. В тот момент на месте находилось большое количество машин, чьи водители брали бензин для выезда из региона.

Помощь пострадавшим в результате взрыва предложили власти Азербайджана. Для этого в больницы трех прилегающих к Нагорному Карабаху районов направили дополнительные медицинские бригады. Эвакуацией раненых также занялись российские миротворцы. Они на вертолетах доставляют пострадавших в ожоговые центры.

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