Количество погибших от падения козырька на вокзале в Нови-Саде возросло до 14
Число жертв под обрушившимся бетонным козырьком железнодорожного вокзала в городе Нови-Саде в Сербии достигло 14. Об этом сообщило информационное агентство Tanjug.
Журналисты привели заявление Высшей прокуратуры города.
«В ходе расследования обрушения части здания железнодорожного вокзала в Нови-Саде на данный момент из-под руин извлечены 14 тел», - сообщили полицейские.
Как заявил глава государства Александр Вучич, восемь погибших были сербами, один - из Северной Македонии. Личности других пятерых человек пока не установили. Власти страны объявили 2 ноября днем национального траура.
Ранее сообщали о восьмерых погибших от упавшего козырька. Как заявил глава МВД Сербии Ивица Дачич, на месте ЧП работают специалисты.