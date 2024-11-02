02 ноября 2024, 01:16

Количество погибших от падения козырька на вокзале в Нови-Саде возросло до 14

Freepik
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Число жертв под обрушившимся бетонным козырьком железнодорожного вокзала в городе Нови-Саде в Сербии достигло 14. Об этом сообщило информационное агентство Tanjug.

Журналисты привели заявление Высшей прокуратуры города.

«В ходе расследования обрушения части здания железнодорожного вокзала в Нови-Саде на данный момент из-под руин извлечены 14 тел», - сообщили полицейские.

Как заявил глава государства Александр Вучич, восемь погибших были сербами, один - из Северной Македонии. Личности других пятерых человек пока не установили. Власти страны объявили 2 ноября днем национального траура.

Ранее сообщали о восьмерых погибших от упавшего козырька. Как заявил глава МВД Сербии Ивица Дачич, на месте ЧП работают специалисты.

Обрушения Сербия Александр Вучич
01 ноября 2024, 22:16
Стало известно, что сказал Медведеву Буш-младший о Саакашвили 2004 году
РИА «Новости»
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Бывший американский лидер Джордж Буш-младший в 2004 году назвал действовавшего тогда главу Грузии Михаила Саакашвили «хорошим парнем». Об этом рассказал в беседе с RT заместитель Совета безопасности России Дмитрий Медведев, вспомнив их дружеский диалог с политиком.

По словам Медведева, это произошло когда он возглавлял администрацию президента России и отправился в США по работе. Там политик встретился с Джорджем Бушем-младшим.

«Мы буквально чуть-чуть пообщались о российско-американских отношениях <…> В такой дружеской манере, все нормально», - рассказал зампред Совбеза РФ.

Он отметил, что в разговоре Буш-младший перешел на тему Грузии, назвав Саакашвили «хорошим парнем». Тогда это утверждение показалось Медведеву удивительным. Он ответил фразой «поживем-увидим».

«Как говорят у нас, „как накаркал“ Джордж Буш-младший», - подытожил заместитель совета безопасности.

Ранее Дмитрий Медведев назвал категорию мигрантов, которые должны покинуть Россию. По его мнению, это те, кто нигде не учится и не работает.

Грузия США Дмитрий Медведев Россия Работа Михаил Саакашвили Совет безопасности РФ
01 ноября 2024, 18:56
Восемь человек стали жертвами обрушения козырька вокзала в Сербии
Pxhere
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При обрушении козырька железнодорожного вокзала в городе Нови-Сад погибли восемь человек. Об этом сообщил глава МВД Сербии Ивица Дачич, чьи слова привело РИА «Новости».

«Двое человек в больнице, они живы, состояние одного из них тяжелое, нога должна быть ампутирована», - сказал он.

Еще два человека остаются под завалами. Специалисты работают над их спасением. По словам Дачича, под обломками находятся женщина и подросток.

Накануне в Черкесске произошел взрыв газа в пятиэтажном доме. В результате произошло частичное обрушение здания. Жертвами ЧП стали пять человек, троих пострадавших отправили на амбулаторное лечение.

Обрушения Сербия
01 ноября 2024, 10:17
Госдуму призвали оставить Британию без приставки «Велико»
Unsplash
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«Ветераны России» выступили с инициативой убрать слово «Великая» из названия Великобритании в учебных материалах. В интервью изданию Life.ru глава общественной организации Ильдар Резяпов объяснил, что нынешняя политическая ситуация в Великобритании не соответствует понятию «великая держава».

В прошлом Великобритания действительно была независимой страной с влиятельными правителями и процветающей экономикой, отметил Резяпов. Но в настоящее время государство переживает экономические, социальные и промышленные проблемы.

По его мнению, Британия сейчас - «разменная монета». Страна представляет собой объект политических махинаций и манипуляций, которые приводят к эскалации напряженности.

«Для нас очевидно, что такое государство не может носить название „Великая“», - заявил Резяпов.

Ранее историк Олег Матвеев рассказал, что Великобритания давно запустила кампанию по демонизации России. По его мнению, еще 100 лет назад британские спецслужбы сговорились с партией консерваторов ради провокации против СССР.

Великобритания Россия
01 ноября 2024, 10:01
Трамп заявил, что уничтожил «Северный поток — 2»
РИА «Новости»
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Газопровод «Северный поток — 2» уничтожил республиканец Дональд Трамп во время своего президентства. Об этом кандидат в американские лидеры заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Он отметил, что строительство «СП-2» было самой важной задачей России. Газопровод между РФ, Германией и всей Европой является крупнейшим в мире.

«Я уничтожил его. Я остановил его», - сказал Трамп.

Он также назвал больными всех , кто считает его «другом и шпионом России».

Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон ранее заявил, что украинского кризиса можно было бы избежать при переизбрании Трампа на пост президента. «Некоторые вещи» при его правлении смогли укрепить «глобальную стабильность».

Газопровод «Северный поток - 2» уничтожил республиканец Дональд Трамп во время своего президентства. Об этом кандидат в американские лидеры заявил в интервью журналисту Такеру Карлсону.

Газопровод Северный поток — 2 Дональд Трамп Северный поток

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