Количество погибших от наводнений в Испании превысило 220 человек
Вызванные ливнями наводнения в Испании унесли жизни 223 человек. Еще 78 жителей пропали без вести, сообщил министр транспорта Оскар Пуэнте в соцсети X.
«Погибли 223 человека, 215 - в Валенсии, семь - в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча, один - в Андалусии», - объявил он.
Тела 48 жертв, по словам министра, до сих пор не удалось опознать. Еще 78 человек остались в статусе пропавших без вести.
Проливные дожди обрушились на юг и юго-восток Испании 29 октября, сообщили «Известия». Сильней остальных пострадала Валенсия, потоки воды повредили ее дорожную инфраструктуру и смыли машины.
Сильные наводнения произошли в городах Кадакес и Альдайя, полиция сообщила о случаях мародерства. В аэропорту Эль-Прат в Барселоне отменили около 70 рейсов, а 18 самолетов отправили на другие аэродромы.