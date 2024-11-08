Количество погибших от наводнений в Испании превысило 220 человек

«Погибли 223 человека, 215 - в Валенсии, семь - в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча, один - в Андалусии», - объявил он.

Тела 48 жертв, по словам министра, до сих пор не удалось опознать. Еще 78 человек остались в статусе пропавших без вести.

Проливные дожди обрушились на юг и юго-восток Испании 29 октября, сообщили «Известия». Сильней остальных пострадала Валенсия, потоки воды повредили ее дорожную инфраструктуру и смыли машины.

Сильные наводнения произошли в городах Кадакес и Альдайя, полиция сообщила о случаях мародерства. В аэропорту Эль-Прат в Барселоне отменили около 70 рейсов, а 18 самолетов отправили на другие аэродромы.