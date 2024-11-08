08 ноября 2024, 20:56

Количество погибших от наводнений в Испании превысило 220 человек

Unsplash
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Вызванные ливнями наводнения в Испании унесли жизни 223 человек. Еще 78 жителей пропали без вести, сообщил министр транспорта Оскар Пуэнте в соцсети X.

«Погибли 223 человека, 215 - в Валенсии, семь - в автономном сообществе Кастилия-Ла-Манча, один - в Андалусии», - объявил он.

Тела 48 жертв, по словам министра, до сих пор не удалось опознать. Еще 78 человек остались в статусе пропавших без вести.

Проливные дожди обрушились на юг и юго-восток Испании 29 октября, сообщили «Известия». Сильней остальных пострадала Валенсия, потоки воды повредили ее дорожную инфраструктуру и смыли машины.

Сильные наводнения произошли в городах Кадакес и Альдайя, полиция сообщила о случаях мародерства. В аэропорту Эль-Прат в Барселоне отменили около 70 рейсов, а 18 самолетов отправили на другие аэродромы.

Наводнения Испания Экология
08 ноября 2024, 20:49
Самолет с отказавшим двигателем поджег траву при посадке в аэропорту Сиднея
Pixabay
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Вылетевший из Сиднея в Брисбен Boeing 737 авиакомпании Qantas вернулся в аэропорт вылета из-за отказа двигателя. При посадке искры из моторного отсека подожгли траву около взлетной полосы, сообщил со ссылкой на авиационные службы Австралии портал 9News.com.au.

На борту воздушного судна находились 174 пассажира. В ходе беседы с журналистами они рассказали, что сначала услышали громкий хлопок, а потом - командира экипажа, который сообщил о возвращении в аэропорт вылета из-за неполадок.

При посадке растущая трава рядом со взлетной полосой загорелась. Представитель авиационных служб Австралии связал это с отказом двигателя, но в пресс-службе аэропорта призвали не связывать эти два случая.

«Вылет самолета совпал с возгоранием травы на восточной стороне параллельной взлетно-посадочной полосы аэропорта. Пламя взяла под контроль команда авиационной спасательной противопожарной службы», - заявил представитель воздушной гавани.

Он добавил, что сейчас специалисты проводят расследование для установления причин возникновения огня и отказа двигателя воздушного судна. Представитель аэропорта добавил, что в результате экстренной посадки никто не пострадал.

В начале ноября вынужденную посадку в московском аэропорту Шереметьево совершил летевший из Санкт-Петербурга в Алма-Ату самолет «Аэрофлота». Причиной стало подозрение экипажа на течь топлива. Пассажиров пересадили на резервный борт и отправили в пункт назначения.

Австралия Самолеты Boeing Авиакомпании
08 ноября 2024, 19:55
МИД пообещал организовать переговоры Путина и Трампа при необходимости
РИА «Новости»
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Сотрудники Министерства иностранных дел России пока не ведут работу по организации телефонных переговоров президента Владимира Путина и победителя президентских выборов США Дональда Трампа. Об этом в интервью «Интерфаксу» заявил заместитель главы внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.

Он пояснил, что в случае необходимости российские дипломаты оперативно свяжутся с заокеанскими коллегам и договорятся о переговорах, но пока перспективы переговоров не просматриваются.

«Подготовительная работа с точки зрения согласования, состыковки графиков, либо какого-то более конкретного планирования формата такого контакта, не ведется», - заявил Рябков.

Заместитель министра иностранных дел добавил, что при этом ведомство находится в состоянии полной готовности провести необходимую работу.

Рябков сравнил дипломатов с группой быстрого реагирования или пожарной командой, которая в круглосуточном режиме может включиться для организации любых дипломатических контактов.

Президент России Владимир Путин в ходе выступления на международном дискуссионном клубе «Валдай» заявил, что готов позвонить Трампу в любой момент , потому что у них были нормальные отношения, как и с действующим президентом США Джо Байденом. Победивший на президентских выборах Дональд Трамп также не исключил контактов с российским лидером.

США Дональд Трамп Россия Переговоры Владимир Путин МИД РФ
08 ноября 2024, 19:35
Умер генконсул России в Гюмри Кандауров
Freepik
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Скончался генеральный консул России в Гюмри Руслан Кандауров. Об этом российское посольство в Армении сообщило в своем Telegram-канале.

«С прискорбием сообщаем, что 8 ноября ушел из жизни генеральный консул России в Гюмри Руслан Измаилович Кандауров», - отметили в дипмиссии.

Коллеги дипломата отметили, что он всегда работал с полной отдачей, демонстрируя высокий профессионализм и прекрасное знание специфики стран.

Руслан Кандауров родился в 1961 году в Республике Адыгея. Высшее образование получил в Ростовском инженерно-строительном институте. В Адыгее некоторое время занимал должность одного из руководителей Комитета внешнеэкономических связей республики.

Дипломатическая служба в МИД России у Кандаурова началась в 1996 году с поста второго секретаря Департамента консульской службы МИД РФ. Также он работал в Консульском департаменте министерства, в посольствах России в Израиле и Южной Осетии. В 2020 году его назначили генконсулом в Гюмри.

Россия МИД РФ
08 ноября 2024, 18:33
Индия увидела выгоду для всего мира в покупке нефти у России
Freepik
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Если бы Индия не стала покупать нефть в России, то стоимость сырья во всем в мире поднялась бы до 200 долларов за баррель. Таким образом сделки оправдал министр нефти и природного газа Индии Шри Хардип Сингх Пури, его процитировал РБК.

По мнению чиновника, Индия оказала услугу всему миру, организовав поставки сырья из России. При этом нарушений санкций не было, ведь российская нефть под них никогда не подпадала.

Он напомнил, что многие европейские и азиатские страны также покупали в России на миллиарды долларов сырую нефть, дизельное топливо, сжиженный природный газ, редкоземельные минералы.

Пури отметил, что Индия будет покупать углеводороды у тех, кто предложит лучшие цены согласно требованию премьера Нарендры Моди, чтобы обеспечивать доступное топливо для сотни миллионов граждан страны.

Ранее президент Владимир Зеленский потребовал от Индии отказаться от сотрудничества с Россией и встать на сторону Украины.

Индия Нефть Россия

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