Количество погибших израильских солдат достигло 30 с начала наземной операции
Число военных Армии обороны Израиля, погибших с начала наземной операции в секторе Газа, выросло до 30. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на представителей ЦАХАЛ.
«Армия обороны Израиля объявила, что старший сержант Шахар Коэн Мивтах из Кармиэля погиб в воскресенье, 5 ноября, в ходе боевых действий в Газе», - указали в публикации.
В результате число израильских военнослужащих, которые погибли с начала наземной операции, составило 30 человек. Кроме того, во время боев в анклаве тяжелое ранение получил солдат 202-го батальона парашютно-десантной бригады ЦАХАЛ.
В пятницу, 3 ноября, СМИ сообщали о 23 погибших солдатах.
Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что подразделения продолжили продвигаться в секторе Газа , расширяя свои действия в соответствии с планом.
Позже артиллерия и авиация голанской бригады ЦАХАЛ уничтожили напавших на военных палестинских боевиков.