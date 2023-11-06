Количество погибших израильских солдат достигло 30 с начала наземной операции

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«Армия обороны Израиля объявила, что старший сержант Шахар Коэн Мивтах из Кармиэля погиб в воскресенье, 5 ноября, в ходе боевых действий в Газе», - указали в публикации.

В результате число израильских военнослужащих, которые погибли с начала наземной операции, составило 30 человек. Кроме того, во время боев в анклаве тяжелое ранение получил солдат 202-го батальона парашютно-десантной бригады ЦАХАЛ.

В пятницу, 3 ноября, СМИ сообщали о 23 погибших солдатах.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что подразделения продолжили продвигаться в секторе Газа , расширяя свои действия в соответствии с планом.

Позже артиллерия и авиация голанской бригады ЦАХАЛ уничтожили напавших на военных палестинских боевиков.