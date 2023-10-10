Количество перемещенных лиц в секторе Газа назвали в ООН

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В агентстве указали, что не менее 137 тысяч человек временно поселились в 83 школах, которыми владеет БАПОР. Еще 50 тысяч перемещенных палестинцев пока не смогли найти кров. Убежища в Газе переполнились, а запасы питьевой воды в секторе ограничены.

Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее отдал приказ о полной блокаде сектора Газа, население которого на начало 2023 года оценивалось в 2,3 миллиона человек. Галант отметил, что на этой территории не будет ни электричества, ни еды, ни топлива.

Блокада Израилем сектора Газа вызвала беспокойство в ООН. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш призвал страну проводить военные операции в строгом соответствии с международным гуманитарным правом.