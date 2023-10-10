Количество перемещенных лиц в секторе Газа назвали в ООН
Количество внутренне перемещенных лиц, то есть покинувших свои дома, но оставшихся в родной стране, в секторе Газа достигло 187 тысяч. Об этом сообщило Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) телеканалу Al Arabiya.
В агентстве указали, что не менее 137 тысяч человек временно поселились в 83 школах, которыми владеет БАПОР. Еще 50 тысяч перемещенных палестинцев пока не смогли найти кров. Убежища в Газе переполнились, а запасы питьевой воды в секторе ограничены.
Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее отдал приказ о полной блокаде сектора Газа, население которого на начало 2023 года оценивалось в 2,3 миллиона человек. Галант отметил, что на этой территории не будет ни электричества, ни еды, ни топлива.
Блокада Израилем сектора Газа вызвала беспокойство в ООН. Генеральный секретарь организации Антониу Гутерриш призвал страну проводить военные операции в строгом соответствии с международным гуманитарным правом.