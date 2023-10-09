Количество горячих точек в Израиле увеличилось до восьми

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«Мы все еще боремся. Вокруг Газы есть от семи до восьми открытых мест, где у нас все еще есть воины, сражающиеся с террористами», - сказал он.

По словам Ричарда Хехта, израильские военные планировали взять ситуацию под контроль к 8 октября, но им не удалось этого сделать. Он понадеялся, что безопасность восстановят до конца дня 9 октября.

Бои в приграничных городах продолжились из-за того, что из сектора Газа прибывает все больше боевиков, заявили в издании. Израильские военные нашли тоннель возле Кфар-Азы.

Контр-адмирал Даниэль Хагари заявлял, что к утру понедельника горячие точки сохранились на шести участках. Только часть боевиков проникла на юг Израиля при нападении ХАМАС 7 октября, остальные пробрались в течение последних двух дней.