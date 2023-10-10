Количество арестованных по делу о госперевороте в Германии выросло до 10 человек

Читайте нас в:

Операция по выявлению сторонников экстремистской организации «Объединенные патриоты» продолжилась в Германии. Как сообщил журнал Der Spiegel , после проведенных обысков в шести федеральных землях под стражу взяли еще пять подозреваемых.

По версии следствия, участники заговора планировали теракты на энергетических объектах земель Северный Рейн-Вестфалия и Рейнланд-Пфальц. Также экстремисты готовили похищение министра здравоохранения страны Карла Лаутербаха, для чего планировали покупку оружия в Хорватии.

Первую операцию по задержанию правой радикальной группировки правоохранители Германии провели еще в начале декабря прошлого года. Тогда они задержали 25 человек. Фигурантов подозревали в организации государственного переворота с захватом здания бундестага.

Перед судом предстали только пятеро обвиняемых. По версии следствия, заговорщики после силового захвата власти планировали восстановить систему правления по образцу Германской империи. Своих сторонников они вербовали через социальные сети. Первого участника группы задержали еще в апреле при попытке купить оружие у работающего под прикрытием офицера полиции.

Глава немецкой контрразведки Томас Хальденванг заявил, что за группировкой наблюдали давно. Но после того, как выяснилось, что дело принимает опасный оборот, силовики провели задержания и обыски.