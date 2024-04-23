23 апреля 2024, 02:47

Колесо отвалилось у Boeing при взлете в аэропорту Йоханнесбурга

РИА «Новости»
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Самолет Boeing 737-800 авиакомпании FlySafair совершал взлет в аэропорту Йоханнесбурга и потерял колесо. Об этом сообщило Aviation24.be.

По данным издания, колесо оторвалось практически сразу после взлета. В результате направлявшийся в Кейптаун борт вернулся в аэропорт.

«Самолет совершил безопасную аварийную посадку в OR Tambo», - уточнили в сообщении.

Подробности произошедшего устанавливаются. В результате аварии никто не пострадал.

Лайнер авиакомпании American Airlines, летевший из Нью-Йорка в Мадрид, совершил экстренную посадку в Бостоне из-за серьезной поломки. У самолета треснуло лобовое стекло прямо над Атлантическим океаном.

Ранее летевший из Сан-Франциско в Бостон Boeing авиакомпании United Airlines совершил посадку в Денвере из-за повреждения крыла. Часть предкрылка отвалилась во время полета.

Самолеты Boeing Авиакомпании
23 апреля 2024, 01:38
Генпрокурор обсудил с коллегой из ОАЭ вопросы преступности
Пресс-служба Генпрокуратуры
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Генпрокурор России Игорь Краснов провел встречу в Москве со своим коллегой из ОАЭ Хамадом Саифом Аль-Шамси и предложил ему создать постоянную рабочую группу для решения актуальных проблем борьбы с преступностью. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры.

Краснов напомнил, что благодаря личному вкладу президента России Владимира Путина и Его Высочества шейха ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна наши страны поддерживают крепкие дружеские отношения.

«Генеральная прокуратура Объединенных Арабских Эмиратов уже приступила к активной работе на платформе БРИКС, а Ваше личное участие в планируемой в июне шестой встрече руководителей прокурорских служб государств - участников этого объединения весьма ценно для развития взаимодействия в таком формате», - сказал он.

По словам Краснова, представителям генпрокуратуры ОАЭ уже направили приглашение на семинар для генеральных прокуратур государств - членов ШОС, который состоится 22 мая в Санкт-Петербурге. В рамках мероприятия планируют обменяться опытом по возврату преступных активов из-за рубежа, а также наработками в сфере высоких технологий.

Российский генпрокурор также убежден, что создание рабочей группы по обсуждению и решению проблем борьбы с преступностью придаст новый импульс развитию многоплановых контактов между ведомствами РФ и ОАЭ.

Генпрокуратура РФ Россия ОАЭ Игорь Краснов
23 апреля 2024, 00:10
В Польше обвинили Россию в размещении ЯО в Калининграде
РИА «Новости»
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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что Россия разместила ядерное оружие в Калининградской области, но не привел доказательств. Об этом написало РИА «Новости».

«Российские власти проводят враждебную агрессивную политику, которая на протяжении многих лет состоит в нарушении всех международных соглашений, милитаризации Калининградской области, где, скорее всего, находятся российские ракеты с ядерными боеголовками», - заявил Дуда.

Ранее Дуда заявил, что Польша готова разместить на своей территории американское ядерное оружие. По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, в этом случае Россия предпримет ответные меры для обеспечения собственной безопасности.

В МИД РФ добавили, что в случае размещения в Польши ядерного оружия США, эти объекты станут целями для поражения при возможном столкновении России с НАТО.

Ядерное оружие США Россия Оружие НАТО Польша
22 апреля 2024, 23:03
«Отвечает реалиям». В Кремле объяснили вывод миротворцев РФ из Карабаха
РИА «Новости»
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Вывод российских миротворцев из Нагорного Карабаха стал ответом на новые реалии, сложившиеся в регионе. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал «Первому каналу».

«Это отвечает нынешним реалиям, которые сложились в регионе, после признания Арменией границ Азербайджана по состоянию на 1991 год», - сказал он По этой причине никаких функций для миротворцев здесь больше не осталось.

По словам представителя Кремля, «сейчас речь идет о новой жизни, есть территория Азербайджана и есть продолжающиеся переговоры между двумя странами по делимитации границы».

При этом Песков отметил, что сейчас продолжается работа между двумя сторонами по мирному договору, где тоже еще остались несогласованные статьи.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские пограничники покинут Тавушскую область, расположенную рядом с Азербайджаном.

Армения Кремль Дмитрий Песков Нагорный Карабах Азербайджан
22 апреля 2024, 22:50
Глава военной разведки Израиля Халива ушел в отставку
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Глава израильского разведывательного управления Аарон Халива подал в отставку из-за событий 7 октября 2023 года. Об этом в Telegram-канале сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Генерал-майор объяснил свое решение провалом работы военной разведки, допустившей атаку на Израиль вооруженных сторонников ХАМАС 7 октября. Это привело к обострению ситуации в зоне палестино-израильского конфликта.

Официально Халива покинет своей пост после того, как назначат преемника. Начальник Генштаба поблагодарил его за 38 лет службы в израильской армии, отметив большой вклад в обеспечение безопасности страны.

По данным ЦАХАЛ, с начала эскалации конфликта в секторе Газа погибли минимум 600 израильских военных. Число военных, погибших с начала наземной операции достигло 256.

Ранее президент США Джо Байден обратился к израильскому премьер-министру Биньямину Нетаньяху с требованием прекратить обстрелы сектора Газа.

Израиль Военные Конфликт Израиля и Палестины

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