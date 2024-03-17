Коктейль Молотова бросили во двор посольства России в Кишиневе

Поджигателем оказался 40-летний мужчина. Другие подробности о злоумышленнике в полиции не привели. Сейчас силовики выясняют обстоятельства происшествия и мотив задержанного.

Власти Молдавии разрешили России открыть только один избирательный участок для голосования на выборах президента. С 08:00 он работает в Кишиневе на территории российской дипломатической миссии.

При этом молдавская сторона требовала от России отказаться от проведения голосования в Приднестровье. В МИД такое заявление восприняли негативно, назвав исполнением воли Запада, который хочет помешать выборам.