Кокаинового контрабандиста экстрадировали из Колумбии в Россию

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По данным правоохранителей, в мае 2016 года предполагаемый преступник и его сообщники организовали пересылку кокаина из Колумбии в Россию. Более трех килограммов наркотиков спрятали в двух почтовых отправлениях.

В 2017 году фигуранта объявили в международный розыск.

«В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Республики Колумбия экстрадирован местный житель Рамирез Муноз», - сказала Волк.

В аэропорту Эль-Дорадо обвиняемого передали российским правоохранителями для транспортировки в Москву.

Видео экстрадиции опубликовала в своем Telegram-канале Генпрокуратура.

«Компетентные органы Колумбии одобрили запрос Генпрокуратуры России о выдаче своего гражданина (это первый подобный случай) для привлечения к уголовной ответственности», - сообщили в ведомстве.

В Нижегородской области ранее задержали супружескую пару с килограммом мефедрона. Паре грозит до 15 лет колонии за хранение крупной партии наркотиков.